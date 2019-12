Image caption Daniel Díaz-Strukov enfrenta una posible condena a cadena perpetua en Rusia.

Importar "sangre de grado" desde Perú a Rusia le costó su libertad al herbolario y curandero de origen peruano Daniel Díaz Strukov.

El hombre de 45 años, de nacionalidad peruana, rusa y española, lleva tres años encarcelado en Rusia, donde enfrenta una posible condena a cadena perpetua por supuesto contrabando e intento de tráfico de drogas.

La sangre de grado llegó a Rusia en marzo de 2017 envasada en 11 botellas envueltas en periódicos.

Díaz Strukov quería la sustancia de color marrón espeso, enviada por un amigo en Perú, para tratar a sus pacientes en Rusia con problemas hepáticos y estomacales.

Pero en 10 de los 11 los frascos de la "sangre" de Strukov, los funcionarios de aduanas encontraron dimetiltriptamina (DMT), un químico psicotrópico prohibido en Rusia, por lo que Strukov fue acusado de contrabando e intento de tráfico de drogas a gran escala.

Pero ¿qué es la sangre de grado y tiene la DMT realmente que ver con ella?

Propiedades

La "sangre de grado" es un medicamento tradicional conocido también como "sangre de drago" o "sangre de dragón", que se comercia libremente en Perú.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El árbol "Croton lechleri" crece en la Amazonía, especialmente en Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia.

Proviene del árbol Croton lechleri, que crece en la selva amazónica, en América del Sur, especialmente en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, y que alcanza entre 10 y 20 metros de altura.

El tronco de esta planta, de menos de 30 cm de diámetro, produce una especie de resina rojiza, que al expulsarla, parece como si estuviera "sangrando".

El uso medicinal de esta savia data de hace varios siglos. En el siglo XVII, el jesuita Bernabé Cobo escribió sobre el extendido uso de la "sangre de grado" entre los indígenas de México, Perú y Ecuador.

El libro The Healing Power of Rainforest Herbs ("El poder curativo de las hierbas de la selva tropical"), de la naturópata Leslie Taylor, detalla que la "sangre de grado" se usa para detener sangrados, curar heridas y protegerlas de infecciones.

Al aplicarse sobre alguna lesión, la sangre de grado se seca rápidamente y actúa como una capa protectora o "segunda piel", explica el libro.

Derechos de autor de la imagen MATERIAL DEL CASO STRUKOV Image caption La sangre de grado que importó Díaz Strukov a Rusia llegó envasada en botellas.

La sangre de grado también alivia picazones, inflamaciones, infecciones intestinales, úlceras y diarreas.

Una investigación publicada en 2004 en The Journal of Alternative and Complementary Medicine ("Revista de Medicina Alternativa y Complementaria") señala que "los resultados respaldan en gran medida la mayoría de los usos etnomédicos de la sangre de grado".

Estos usos incluyen "el tratamiento de diarrea, heridas, tumores, úlceras estomacales, infección por herpes, picazón, dolor e hinchazón de las picaduras de insectos y otras afecciones".

Pero, ¿a qué se deben estos poderes curativos de la "sangre" del Croton lechleri?

Químicos

Entre los diversos componentes de la "sangre de grado", destaca el alcaloides llamado "taspina".

Desde al menos fines de los años 80, los científicos descubrieron que el poder cicatrizante de la sangre de grado se relaciona principalmente con este alcaloide

Investigaciones posteriores en varios países han confirmado estas primeras observaciones.

Un estudio publicado en 2016 en The Journal of Traditional and Complementary Medicine y en la página web Science Direct concluye que gracias a la taspina -y a otros compuestos- la sangre de grado es una opción buena y potente para la curación de heridas, por ser "natural, accesible, segura y asequible".

Además, de la cicatrización, el libro mencionado también le atribuye a la taspina poderes antitumorales y antivirales.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La sangre de grado adquiere un color marrón oscuro cuando se reúne en cantidades un poco más grandes.

La sangre de grado también es fuente importante de crofelemer, detalla el Sistema Nacional de Germoplasma de Plantas del Ministerio de Agricultura de EE.UU.

En 2012, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) de Estados Unidos aprobó la comercialización de Mytesi, un remedio a base de crofelemer, para aliviar la diarrea causada por los antirretrovirales en pacientes con VIH. La FDA también autorizó el uso de crofelemer para tratar la diarrea en perros, en 2016.

¿Y la DMT?

Testigos del juicio de Díaz Strukov dijeron que la sangre de grado se vende libremente en Rusia.

De hecho, el preparado puede encontrarse en algunas tiendas rusas en línea.

Amazon también lo vende en Estados Unidos.

Además, varios amigos de Díaz Strukov también le dijeron a la BBC que habían llevado sangre de grado desde Perú en pequeños frascos para tratar cortes y rasguños.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La DMT está presente en preparados como el ayahuasca, que tiene efectos alucinógenos.

La dimetiltriptamina o DMT no forma parte de la "sangre de grado". Al menos no de manera natural.

La defensa de Díaz Strukov dijo que la sustancia llegó a los frascos del curandero de manera casual, porque se preparó en condiciones artesanales en la selva peruana.

La DMT, que puede encontrarse en algunas lianas y está presente en los preparados de ayahuasca, no está prohibido en Perú.

Sin embargo, el comandante general retirado Alexander Yanevsky dijo a la BBC que no está completamente convencido de que todos los casos sean errores inocentes.

"Hipotéticamente, [en casos de contrabando de DMT] hay algún tipo de intención maliciosa, hay alguna banda que organiza el canal de entrega. Y este canal debe enmascararse de alguna manera", comentó. "¿Y cómo enmascararlo? Pues en preparados tradicionales a los que se le inyecta la sustancia narcótica", explicó.

En el posible esquema descrito por Yanevsky, una vez que las sustancias llegan a Rusia, los supuestos criminales las separan, las concentran y luego las distribuyen entre los consumidores.

Se espera que la investigación determine si la sangre de grado se usa en Rusia para camuflar la DMT u otras sustancias prohibidas.

