Oscar 2020: 4 sorpresas y 3 decepciones de las nominaciones a los premios de la Academia de Hollywood

Derechos de autor de la imagen Getty Images

La tragedia de un payaso, la desaparición de un líder sindical y el choque de dos familias surcoreanas son las tramas de algunas de las películas que compiten este año como mejor filme en los Oscar de la Academia de Hollywood.

"Joker" encabeza el listado con 11 nominaciones, mientras que le siguen de cerca con 10, The Irishman ("El irlandés"), Once Upon A Time... In Hollywood y el drama épico "1917", que en los Golden Globe se alzó con la estatuilla a mejor drama.

La no estadounidense Parasite ("Parásitos") figura también la categoría de mejor película con un total de 6 nominaciones.

Si bien Netflix ya había conseguido una nominación como productora por la mexicana "Roma" en la edición pasada de los premios, esta vez se alza como líder supremo en las nominaciones, por encima de compañías tradicionales de producción fílmica.

La ceremonia a lo mejor del cine de Hollywood se celebrará el próximo 9 de febrero en el teatro Dolby y será televisada en más de 200 países.

El anuncio de los nominados de este lunes dejó algunas sorpresas y otras ausencias, que para algunos críticos podrían señalarse más bien como decepciones.

"Parasite": sorpresa

No solo consiguió una nominación en la categoría segura, la de mejor película internacional (anteriormente llamada mejor película extranjera), sino otras cinco que incluyen mejor película, director y guion.

El drama de sátira y suspenso es dirigido por el surcoreano Bong Joon-Ho, quien ha sido señalado como el autor de un género en sí mismo y comparado con realizadores como Quentin Tarantino y Pedro Almodóvar.

Derechos de autor de la imagen NEON Image caption Es primera vez que una película surcoreana es nominada al Oscar en la categoría de mejor película.

El thriller, que a la vez también es una comedia negra, ya ha sido reconocido con la Palma de oro en el festival de Cannes el año pasado y con un Golden Globe en la categoría de mejor película de habla no inglesa.

"Parásitos" cuenta la historia del encuentro de dos familias, una que vive en pobreza crítica y la otra en opulencia y con esta interacción explora en las dinámicas de las clases sociales.

Nominaciones a los premios Oscar 2020 - películas con más nominaciones Filme Nominaciones Joker 11 Once Upon A Time... In Hollywood 10 The Irishman 10 1917 10 Marriage Story 6 Parasite 6 Little Women 6 Jojo Rabbit 6 Ford v Ferrari 4

Jennifer López por fuera: decepción

La actriz y cantante era una de las favoritas, al menos de los medios especializados, que aplaudieron su interpretación como "Ramona" en la película Hustlers ("Estafadoras de Wall Street").

López, sin embargo, se quedó por fuera de las nominaciones en la categoría a la mejor actriz de reparto.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Jennifer López se quedó por fuera de la categoría a mejor actriz de reparto.

Cayeron como sorpresas, en cambio, el reconocimiento en la misma categoría para la actriz Kathy Bates por su papel en Richard Jewell, el nuevo filme de Clint Eastwood que no gozó de gran éxito de taquilla, a diferencia del filme de López.

En el apartado figuran, aparte de Bates, Laura Dern (Marriage Story), Scarlett Johansson (Jojo Rabbit), Florence Pugh (Little Women) y Margot Robbie (Bombshell).

"Joker": sorpresa

No hay duda de que la controvertida Joker ha sido una favorita de la taquilla y de la crítica, pero no es usual que un largometraje del género de supervillanos domine las nominaciones a los Oscar.

En las 11 nominaciones que consiguió este lunes, el filme compite en las categorías principales de mejor película, actor, director, guion adaptado y banda sonora.

"La mayoría de los expertos esperaban que las nominaciones fueran lideradas por Once Upon a Time... in Hollywood, '1917' o The Irishman", escribió el periodista del New York Times Kyle Buchanan.

Derechos de autor de la imagen Warner bros Image caption La controvertida "Joker" lidera las nominaciones a los Oscar de 2020.

En Joker, dirigida por Todd Phillips, el actor Joaquin Phoenix encarna a un payaso que sufre de una enfermedad que le provoca risas descontroladas y lo convierte en una especie de incomprendido en la sociedad, lo que deriva en una transformación violenta.

Phoenix es el segundo actor en la historia en ser reconocido por la Academia por un personaje basado en un libro de cómic. El primero fue Heath Ledger, quien ganó un Oscar póstumo en 2009 por su papel en The Dark Knight.

Solo hombres a mejor director: decepción

La historia se repitió al igual que en los Golden Globes y Bafta: ninguna mujer figura en la categoría de mejor director en los Oscar.

En semanas anteriores han surgido cuestionamientos sobre la ausencia de reconocimiento para realizadoras como Greta Gerwig (Little Women o "Mujercitas") y Lulu Wang(The Farewell), cuyos filmes han sido aclamados por la crítica.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Greta Gerwig no consiguió una nominación como mejor directora en los Oscar.

Gerwig recibió nominaciones en las categorías de mejor película y mejor guion adaptado.

Solamente cinco mujeres han sido nominadas en esa categoría en la historia de los premios Oscar, incluida Gerwig por Lady Bird en 2018.

Johansson en dos categorías: sorpresa

Scarlett Johansson recibió un inusual reconocimiento este lunes al ser nominada dos veces en diferentes categorías y por dos papeles distintos.

"Previo a Johansson, solo 11 actores han conseguido nominaciones dobles el mismo año en la historia de los Oscar", destacó la revista de entretenimiento Variety.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Scarlett Johansson está nominada en dos categorías diferentes por sus papeles en "Marriage Story" y "Jojo Rabbit".

La actriz de 35 años figura en la categoría como mejor actriz por su protagónico en el drama sobre un divorcio, Marriage Story; y aparece en la categoría a mejor actriz de reparto por interpretar a una madre alemana que trabaja secretamente contra el régimen nazi en Jojo Rabbit.

Poca diversidad: decepción

Los intérpretes asiáticos y negros fueron excluidos de las categorías principales de interpretación, a excepción de la actriz británico-nigeriana Cynthia Erivo por su papel en "Harriet", que cuenta la historia de la líder abolicionista Harriet Tubman.

La ausencia de actores con interpretaciones celebradas, como Eddie Murphy (Dolemite Is My Name), Lupita Nyong'o(Us) o Jamie Foxx (Just Mercy) han hecho resurgir los cuestionamientos de que los premios Oscar son "muy blancos".

Derechos de autor de la imagen UNIVERSAL Image caption Cynthia Erivo fue nominada como mejor actriz por su papel en "Harriet".

Tampoco fue reconocida la actriz estadounidense de orígenes chino y coreano Awkwafina, quien ganó un Golden Globe el pasado 6 de enero por su protagónico en The Farewell ("La despedida").

La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de EE.UU. ha duplicado la representación de mujeres y minorías entre sus miembros.

"Pero, incluso cuatro años después de que iniciara este esfuerzo, la organización sigue siendo 68% compuesta por hombres y 84% por miembros blancos", indicó este lunes el New York Times.

"Frozen II" y "Klaus": sorpresa

Hace seis años, Frozen ganó dos estatuillas como mejor película animada y mejor canción por la ya clásica "Let It Go".

Derechos de autor de la imagen Disney Image caption "Frozen" fue un éxito en los Oscar hace seis años. La secuela, por el contrario, ni siquiera entró en la categoría de mejor película animada.

En esta ocasión la secuela fue excluida de la primera categoría, sorpresivamente para algunos, y volvió a aparecer en la de mejor canción, esta vez con "Into the Unknown".

Se esperaba que el largometraje entrase a competir, sobre todo al considerar que fue un inmenso éxito de taquilla al recaudar US$1.300 millones a nivel mundial.

La otra sorpresa dentro de la categoría de filme animado fue la película navideña de bajo perfil de Netflix "Klaus", dirigida por el español Sergio Pablos, creador de la franquicia animada Despicable Me ("Mi villano favorito").

