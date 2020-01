Derechos de autor de la imagen AFP Image caption La protagonista de Fleabag, la británica Phoebe Waller-Bridge ,ya ganó el Emmy y el Globo de Oro por su papel en la exitosa serie de Amazon.

En medio de quejas por la falta de diversidad en las nominaciones de esta temporada de premios en Hollywood, este domingo se celebra la ceremonia de los SAG que otorga el Sindicato de Actores de la industria del cine y la televisión en EE.UU.

Alrededor de 160.000 miembros en todo el país votaron y se considera a los SAG como un pronóstico bastante cercano a lo que puede pasar la noche de los Oscar en lo que se refiere a reconocimientos a las interpretaciones.

Entre los nominados que dominan este año en las categorías de cine, figuran el largometraje de Quentin Tarantino, Once Upon A Time In Hollywood ("Érase una vez... en Hollywood"), The Irishman ("El irlandés") de Martin Scorsese, y Bombshell ("El escándalo").

Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Los premios celebran las mejores interpretaciones de Hollywood.

En las candidaturas televisivas acumulan más nominaciones The Marvelous Mrs. Maisel, The Crown, Fleabag y Game Of Thrones.

La 26ª edición de los SAG Awards se celebra en el auditorio Shrine en Los Ángeles y no tiene un presentador único.

En BBC Mundo estamos actualizando la lista de ganadores, no te la pierdas.

Lista de ganadores

CATEGORÍAS DE TELEVISIÓN

Mejor interpretación masculina de comedia: Tony Shalhoub - The Marvelous Mrs. Maisel

Mejor interpretación femenina de comedia: Phoebe Waller-Bridge - Fleabag

Mejor actuación de elenco en una comedia: The Marvelous Mrs. Maisel

Ahora puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

Omitir publicación de Youtube número de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo

Omitir publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Advertencia: El contenido de sitios externos y terceras partes puede contener publicidad Final de la publicación de Youtube número 2 de BBC News Mundo Derechos de autor de la imagen BBC News Mundo BBC News Mundo