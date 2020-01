Por qué en Reino Unido quieren que se deje de usar la excusa del "sexo duro" como defensa en casos de asesinato

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Según un sondeo llevado a cabo por la BBC en Reino Unido, el sexo duro es común en el país.

Son cada vez más los acusados de matar a mujeres que argumentan haber estado practicando "sexo duro" con ellas cuando murieron para esquivar una condena mayor. Eso es lo que afirman unos activistas que piden cambiar las leyes de Reino Unido para que ese tipo de defensa no sea admitida.

El asesinato de la mochilera británica Grace Millane en Nueva Zelanda en diciembre de 2018 provocó indignación y repulsión en el país, no sólo por las circunstancias en las que falleció sino por la forma en la que el autor intentó explicar su muerte.

El hombre le dijo a la policía que ella le había pedido que la estrangulara cuando estaban teniendo sexo y que su muerte había sido un accidente.

En el tribunal se discutieron los detalles personales sobre la vida sexual de la joven de 22 años y su aparente interés en BDSM, un término que abarca varias prácticas eróticas consensuadas como el bondage, la dominación, la sumisión, el sadismo y el masoquismo.

Y estos detalles aparecieron publicados en medios de todo el mundo, junto a otros artículos que criticaban cómo con ello se la estaba "tildando de prostituta" y responsabilizándola de su propia muerte.

Derechos de autor de la imagen Lucie Blackman Trust Image caption El asesino de la británica Grace Millane argumentó que la mató accidentalmente cuando estaban teniendo sexo.

Aunque Millane, de Essex, Inglaterra, fue asesinada en la ciudad neozelandesa de Auckland, en la Isla Norte, la parlamentaria británica y antigua abogada Harriet Harman desea que las leyes en Reino Unido cambien para evitar que los hombres sigan usando la defensa del "sexo duro que acaba mal", aún cuando la muerte es un accidente genuino.

Harman cree que en todos los casos deberían ser procesados por asesinato.

"Un hombre que es capaz de responsabilizar a la mujer que matan de su propia muerte está diciendo que ella quería la violencia", le dijo Harman al programa Woman's Hour de la BBC.

"Y el problema es que allí había dos personas y ahora sólo una de ellas puede hablar, porque la otra está muerta, y por lo tanto su versión de los hechos no será escuchada", explicó.

En el caso de Millane, la defensa que presentó el acusado fue rechazada y éste fue condenado por su asesinato.

Sin embargo, los activistas advierten que se está usando también en otros juicios.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Las cifras muestran que hay una creciente presión sobre las mujeres jóvenes para que accedan a actos violentos, dicen los activistas.

¿Cuán común es el sexo duro?

Según un sondeo comisionado por la BBC y publicado en noviembre, el sexo duro es muy común en Reino Unido.

Para la encuesta se les preguntó a 2.000 mujeres de entre 18 y 39 años si habían practicado una serie de actos sexuales.

La mayoría (59%) había experimentado bofetadas, el 38% experimentó estrangulación, el 34% fue amordazada, el 20% dijo haber sido escupida y el 59% mordida.

Casi la mitad de las mujeres (44%) indicó que estos actos siempre habían sido deseados.

Sin embargo, el 29% dijo que en ocasiones éstos no habían sido deseados, el 14% señaló que no habían sido deseados la mayor parte del tiempo yel 10% expresó que fueron indeseados en todas las ocasiones.

El Centro para la Justicia de las Mujeres, una organización no gubernamental británica, señala que las cifras muestran que existe "una presión creciente sobre las jóvenes para que acepten actos violentos, peligrosos y humillantes", lo cual es "probable que se deba a la normalización de la pornografía extrema".

Pero una mujer de 28 años, quien habló de forma anónima con la BBC, dice que el sentimiento de dominación que surge con la estrangulación es "una fantasía sexual bastante común".

"A veces durante el sexo mi pareja me pone las manos alrededor de la garganta y me retiene" dice. "Aunque nunca llega al extremo de no dejarme respirar".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El Centro para la Justicia de las Mujeres dice que hay una creciente presión entre las jóvenes "para que acepten actos violentos, peligrosos y humillantes".

"La conozca o no bien, cuando alguien le pide a su pareja sexual que sea dura o la asfixie, le está pidiendo que se haga responsable de la seguridad de ambos", prosigue.

Si es tu caso y "tienes dudas sobre la capacidad de esa persona para mantenerte segura, di no. Una vez que te muestras de acuerdo, hay una línea entre el sexo consensual duro y el abuso peligroso, y debes de poder comunicar de forma verbal o no verbal dónde está esa línea".

"Una persona que pide sexo duro no tiene la intención de morir, así que cuando la pareja lo hace debe tratarse, como mínimo, de negligencia".

"Si tratas de no matar a alguien, no lo matarás. Es sólo cuando no tratas de no hacerlo, o cuando en realidad estás tratando de matarlo, cuando lo matarás".

¿Cuán peligrosa es la estrangulación durante el sexo?

Derechos de autor de la imagen Police handout Image caption Charlotte Teelingfue asesinada por Richard Bailey cuando la estranguló durante el sexo.

La práctica del estrangulamiento durante el sexo es potencialmente letal, según el patólogo Stuart Hamilton.

Es "inherentemente peligroso" debido a que la compresión de los vasos sanguíneos provoca una falta de flujo de sangre al cerebro, dice.

"Con la presión en el cuello, normalmente caes inconsciente rápidamente".

"No tengo por qué imponer mi opinión sobre lo que la gente hace en privado en sus hogares. Personalmente, no me gusta, pero hay que ser muy conscientes de que es algo peligroso", señala.

"Pero si estás en tu sano juicio y tu pareja deja de respirar, un jurado podría con razón inferir que lo lógico es que deberías haber dejado de estrangularla preguntarle si estaba bien, en lugar de mantener la presión", dice.

Desafíos legales

En términos de establecer si existe la intención de causar un daño grave, el patólogo afirma que este tipo de casos presentan muchos desafíos.

Hamilton, quien en febrero de 2018 examinó el cuerpo de la británica Charlotte Teeling después de que fuera estrangulada por Richard Bailey durante el sexo, indica que fue difícil deducir con los exámenes forenses si hubo o no intención de matar.

"Lo que muestran los hallazgos físicos es si alguien fue estrangulado hasta morir", señala. "Pero si tú estrangulas a alguien deliberadamente para matarlo o si ves algo en internet y decides llevarlo a cabo y esto resulta terriblemente mal, los hallazgos físicos no serán diferentes".

"No sabemos cómo fueron las deliberaciones en la sala del jurado, pero creo que el hecho de que él (Richard Bailey) dejara el cuerpo en su departamento durante una semana y usara las tarjetas bancarias de ella (Charlotte Teeling) después de que muriera probablemente influyó en las mentes de los miembros del jurado".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Los expertos afirman que el estrangulamiento durante el sexo es "potencialmente letal".

Lo que los activistas quieren ahora es que se enmiende la Ley de Abuso Doméstico que actualmente se está revisando en el Parlamento británico, para incluir la posibilidad de presentar acusaciones de asesinato contra quienes se sospecha que mataron a alguien durante la actividad sexual.

La ley actual establece que si una persona mata a otra durante la actividad sexual se le puede acusar solamente de homicidio.

Para acusarla de asesinato es necesario que haya habido intención de matar o de causar lesión corporal grave.

¿Excusa "creíble"?

Algunos expertos, sin embargo, afirman que los acusados no necesariamente se están librando de una acusación de asesinato al usar la defensa de "sexo duro".

La doctora Samantha Pegg, profesora de ley criminal de la Escuela de Leyes de Nottingham, Inglaterra, es uno de ellos.

"No es una excusa que un jurado necesariamente va a creer", afirma.

"(Los miembros del jurado) van a analizar los hechos y decidir si existe alguna verdad en el asunto o si (el acusado) sólo está tratando de convencerlos de que es la gente la que se compromete en ese tipo de actividades".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Harriet Harman believes a man should be prosecuted for murder even if he did not intend to kill his partner

Pero Harman cree en el perpetrador debe ser acusado de asesinato en todos los casos, incluso si su pareja sexual aceptó la violencia o si no intentaba matarla o causarle una lesión grave.

Pero ¿qué ocurre si el realmente no intentaba lesionar a la pareja al estrangularla? "Bueno, eso es mala suerte", dice la parlamentaria. "Tuvo la intención de apretarle el cuello con las manos".

Preocupación

Sin embargo, algunos abogados con los que habló la BBC se muestran preocupados por esto.

"La ley hace una distinción (entre asesinato y homicidio) porque los cargos por asesinato están, correctamente, reservados para los casos en los que una persona deliberada e intencionalmente le causa a otra un daño grave que resulta en su muerte", dice la abogada Abimbola Johnson.

Asimismo, la fiscal Rosina Cottage señala: "Retirarle a un individuo la defensa de asesinato es una medida extrema y esto sólo debería ser llevado a cabo después de una discusión amplia y considerada sobre las ramificaciones".

Y el abogado Myles Jackman cree que retirar el derecho a esa defensa sería una "intrusión horrenda en los derechos y libertades".

"Realmente me preocupa que alguien pueda morir durante el sexo duro consensual y que la persona responsable de ello no tuviera la intención de que ocurriera", dice.

"Algo así es un accidente terrible que arruina la vida de quien se vio envuelto en ello y no se le debería castigar de la misma forma que a alguien que deliberadamente abusó de una víctima que encontró en Tinder".

