Quién fue Mike Hoare, el mercenario "más famoso del mundo" que terminó su carrera militar en el ridículo

Mike Hoare junto a su guardaespaldas, en 1964. El coronel era reconocido y respetado mundialmente hasta que su carrera terminó en ridículo.

Sus familiares dicen que vivió siempre bajo la filosofía de sacarle el mayor provecho a la vida, por muy peligroso que esto fuera.

Y así parece haberlo hecho el soldado Mike Hoare, considerado el mercenario más famoso del mundo, quien este lunes 3 de febrero murió a los 100 años.

Su controvertida historia no pasó desapercibida en ningún rincón del mundo, no solo por su liderazgo (e interés) en la exitosa campaña militar en la República Democrática del Congo, en los años 60', sino también por un fallido golpe de Estado en las islas Seychelles, que lo convirtieron en objeto de burlas de la prensa internacional.

El soldado, más conocido como "Mad Mike", dejó un controvertido legado como ferviente anticomunista y por sus habilidades militares.

"Gansos salvajes"

De padres irlandeses, Mike Hoare nació en India, en la ciudad de Calcuta, en 1919.

Después de servir en el ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial y alcanzar el rango de mayor, Hoare -de estatura pequeña y descrito como "apuesto"-, comenzó su carrera de posguerra como contador, dirigiendo diversas pequeñas empresas en Sudáfrica.

Pero fue en 1961 cuando su vida cambió: durante ese año, le presentaron a Moïse Tshombe, un político y empresario congoleño que llegaría a ser primer ministro del Congo tres años después.

Y así, en 1964, Tshombe ya siendo primer ministro contrató a Hoare -un anticomunista de toda la vida- para enfrentar la rebelión de Simba, respaldada por los comunistas. Esta rebelión había comenzado en 1963 y fue liderada por seguidores del depuesto y asesinado líder congoleño anticolonialista, Patrice Lumumba.

Los protagonistas de la película "The Wild Geese" (Los Gansos Salvajes) basada en Mike Hoare y sus mercenarios.

Cuando la exitosa campaña finalizó 18 meses después, Hoare y su unidad de mercenarios, a la que apodó "Gansos salvajes", eran conocidos internacionalmente.

Incluso, en 1978 se lanzó una película de aventuras mercenarias llamada "The Wild Geese" (Los Gansos Salvajes), donde el personaje principal, el coronel Allen Faulkner, estaba basado en gran medida en Mike Hoare.

En muchos países, sin embargo, no le tenían demasiado aprecio debido a sus fervientes creencias anticomunistas. La radio de Alemania Oriental lo describía regularmente como un "sabueso loco". Esto lo llevó a ser apodado "Mad Mike", un apodo con el que él estaba encantado.

Pero después de estos exitosos años en el Congo, lo que vino lo convirtió en un hazmerreír internacional.

Un plan fallido

Aunque Mike Hoare parecía estar retirado de la vida militar a principios de la década de 1980, en 1981 lanzó un intento sorpresivo por derrocar al gobierno de las Islas Seychelles.

Se cree que el coronel conocía bien este territorio ubicado en el océano índico y que tenía un particular odio hacia su gobierno socialista liderado por el presidente Albert René.

Luego de obtener el apoyo tácito de los gobiernos de Sudáfrica y Kenia, Hoare comenzó a conspirar.

En octubre de 1981 recibió una provisión de armas que escondió en el sótano de su bungalow suburbano en Sudáfrica. Reclutó a 46 hombres, y con ellos planeó ingresar a las Islas Seychelles disfrazados como un club benéfico de ex jugadores de rugby.

Se cree que Mike Hoare tenía un odio particular hacia el gobierno socialista de Albert René de las Islas Seychelles.

Casi todos los hombres lograron pasar la aduana en el aeropuerto de Mahé, sin problemas. Sin embargo, hubo uno de ellos que hizo que fallara el plan. Al unirse a la fila equivocada, terminó peleándose con un oficial de policía y, en consecuencia, decidieron revisarle su bolso.

Los oficiales se llevaron una gran sorpresa cuando se dieron cuenta de que el hombre llevaba un fusil soviético AK-47 desmantelado. En medio del pánico, el recluta de Hoare reveló que había más armas afuera.

De esa manera, en solo minutos todo el plan se deshizo, y en medio del conflicto que siguió en el aeropuerto, los mercenarios liderados por Hoare tomaron el control de un avión de Air India y lo llevaron de regreso a Sudáfrica.

Sus últimos años

Cuando aterrizaron, fueron detenidos durante seis días y el coronel indio-irlandés fue puesto en ridículo en la prensa internacional. Al intento de golpe, se le llamó "el golpe del paquete de vacaciones".

Un año después fueron juzgados por secuestrar el avión de Air India. Hoare fue sentenciado a 20 años de prisión sin embargo fue puesto en libertad después de 33 meses.

Mike Hoare pasó sus últimos días en un centro de atención de Durban, en Sudáfrica.

El coronel conocido como "Mad Mike" vivió sus últimos años en Sudáfrica, publicando varias memorias, incluyendo "Mercenary", "The Road to Kalamata" y "The Seychelles Affair".

Luego de su muerte en un centro de atención en Durban, su hijo Chris Hoare dijo:

"Mike Hoare vivió según la filosofía de sacarle el mayor provecho a la vida, viviendo peligrosamente. Por lo que es aún más notable que haya vivido más de 100 años".

