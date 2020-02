Oscar 2020: estos son los ganadores de los premios de la Academia de Hollywood

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Brad Pitt ganó su primer Oscar en una categoría de interpretación.

La ceremonia de los premios Oscar de este domingo comenzaron abordando una verdad incómoda.

Aunque el espectáculo de apertura estuvo lleno de música y baile de la mano de la cantante Janelle Monáe y del actor y cantante Billy Porter, Monáe dijo: "Celebramos a las maravillosas mujeres que dirigieron esos filmes", en una obvia protesta a la ausencia de mujeres en la categoría de dirección.

Este domingo se celebra la 92ª edición de los galardones con "Joker" encabezando la competencia con 11 nominaciones, entre ellas una a Joaquin Phoenix como mejor actor.

Le sigue The Irishman ("El irlandés"), "1917" (que ganó el Golden Globe a mejor película dramática) y Once Upon A Time In Hollywood ("Érase una vez... en Hollywood") con 10 nominaciones cada una.

La surcoreana Parasite ("Parásitos") podría dar la gran sorpresa de la noche. Después de una excelente temporada de premios, está nominada en seis categorías, entre ellas la de mejor película.

Con seis nominaciones cada una también compiten Jojo Rabbit, Little Women ("Mujercitas") y Marriage Story ("Historia de un matrimonio").

Estos son los ganadores.

Mejor actor de reparto

Brad Pitt, Once Upon A Time... In Hollywood

Mejor película de animación

Toy Story 4

Mejor corto animado

Hair Love

Mejor guion original

Parasite

Mejor guion adaptado

Jojo Rabbit

