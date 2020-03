Derechos de autor de la imagen AFP Image caption Sin polemizar con el presidente en público, Fauci se ha convertido en el "explicador en jefe" de la Casa Blanca.

Cuando el presidente Donald Trump dice que "muy pronto" habrá una vacuna para el nuevo coronavirus, que un medicamento para la malaria cura el covid-19, que en Semana Santa todos van a haber vuelto al trabajo... los estadounidenses acuden a Anthony Fauci.

Experimentado médico con décadas lidiando con epidemias, Fauci se ha hecho famoso por aparecer en las ruedas de prensa de la Casa Blanca "matizando" lo que él mismo ha llamado el "optimismo" del presidente.

Sin confrontarlo, al menos en público, Fauci no ha dudado en decir lo que un científico tiene que decir: que la vacuna es difícil que llegue en menos de año y medio, que cualquier medicamento todavía no ha sido probado con los rigores que requiere la situación, que la agenda de reapertura de todo la marca el virus y no los políticos.

Y todo eso, delante del presidente y a veces justo cuando este había dicho lo contrario.

Tan popular se ha vuelto que los días que no ha aparecido en la conferencia diaria de Trump cunde el pánico en redes entre los críticos del presidente: "dónde está Fauci", tuitean y retuitean.

Médico de 79 años, Fauci fue jefe de inmunología en la red de Institutos Nacionales de Salud de EE.UU. durante la epidemia de VIH/sida de la década de 1980 y, por ello, conoce de conflictos anteriores al provocado por el coronavirus.

Durante sus cinco décadas como investigador de asuntos médicos, Fauci tuvo que ser testigo de cómo se mancillaba su reputación profesional, escuchó los gritos de manifestantes que lo llamaron "asesino" y recibió bombas de humo lanzadas por la ventana de su oficina.

Cuando habla Trump, los periodistas vigilan los gestos de Fauci: algún momento en que no logra ocultar cierta incredulidad ya se ha hecho viral.

Sin embargo, también ha sido catalogado como el médico más reconocido de Estados Unidos y señalado de ser el hombre cuya compasión y serenidad ayudó al país a hacer enormes avances en el enfrentamiento de crisis de salud pública.

Y ahora, cuando el presidente estadounidense ya habla de que su país se encuentra en "pie de guerra" para combatir al covid-19, ha regresado a la primera línea incorporándose al grupo de trabajo de la Casa Blanca contra el coronavirus dirigido por el vicepresidente Mike Pence.

Le viene de familia

Nacido en la víspera de Navidad de 1940, de una familia de farmacéuticos italianos inmigrantes en Brooklyn, Anthony Fauci ya entregaba recetas cuando apenas "tenía la edad suficiente para andar en bicicleta", recordó el médico en 2002 a la revista de exalumnos de la Universidad Holy Cross (su alma mater).

En 1966, se graduó primero de su clase en el doctorado de medicina de la Universidad Cornell, cuya biblioteca ayudó a construir como parte de su trabajo de pregrado y para ganar dinero durante los recesos de verano.