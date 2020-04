View this post on Instagram

Entrevista en vivo con Clara Grima: ¿qué te gustaría preguntarle a la matemática española? · La docente, investigadora y divulgadora científica @claragrima hablará con la periodista de BBC Mundo Ana Pais sobre cómo los modelos matemáticos ayudan a pelear contra el covid-19 y por qué la geometría del nuevo coronavirus importa, entre otros temas vinculados a esta ciencia en tiempos de pandemia. Pero también conversarán sobre temas más mundanos (y muy útiles) para este encierro, como si la tapa del inodoro debe quedar alta o baja cuando un hombre y una mujer conviven, según la estadística. ¡Mándanos tus preguntas! #Covid19 #Coronavirus #Matemáticas #InstagramLive #BBCMundo