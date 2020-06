Por qué las puñaladas eran la lesión más común (y otras curiosidades) de los inicios del fútbol

Derechos de autor de la imagen Wikicommons Image caption Los orígenes del fútbol son bastante violentos y varias prácticas estuvieron prohibidas en Inglaterra durante más de cinco siglos.

De acuerdo a la revista estadounidense de Medicina Deportiva Ortopédica, la lesión más común entre los jugadores de fútbol es el esguince, ya sea de tobillo o de rodilla.

Pero 500 años atrás, cuando el fútbol era más una festividad masiva que el deporte que conocemos actualmente, los libros y las estadísticas señalan que las lesiones más frecuentes eran las puñaladas o las heridas de arma blanca.

“En los tiempos medievales, los encuentros de fútbol eran reunión de muchas personas y, por lo general, sede de enfrentamiento entre poblaciones enteras que iban detrás de un balón por las calles de los pueblos británicos”, explicó el historiador Greg Jenner en el podcast de la BBC “You Are Dead To Me” sobre el devenir del deporte del balón.

“Y la mayoría de los hombres acostumbraba tener un cuchillo consigo, pero no como arma sino como una herramienta. Pero muchas veces esos partidos terminaban con muchos heridos por arma blanca”, explicó.

Por esa violencia, explica Jenner, varios reyes de la época intentaron prohibir la práctica del fútbol en sus territorios.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Aunque el fútbol moderno se concibió a mediados del siglo XIX, distintas modalidades de juego de pelota se habían practicado en Europa desde el principio del Medioevo.

Y, de hecho, para evitar este tipo de violencia fue que en 1863 se introdujeron las primeras 18 reglas en este deporte, lo que dio inicio a lo que se conoce como el fútbol moderno.

Pero con el paso a la modernidad, decenas de historias curiosas quedaron atrás. Como que un rey fue la primera persona que utilizó botas de fútbol y que el origen del juego se puede remontar a la antigua China.

Cuchillos, Shakespeare y prohibiciones

El fútbol como tal no tiene un origen cierto. Como señala Jenner, tal vez desde que el primer hombre le pasó un objeto redondo a otro (con el pie) se puede considerar que se inventó el fútbol.

Sin embargo, el concepto de enfrentar a dos equipos para marcar en un arco podría tener su origen en la cultura china.

De hecho, la Federación Internacional de este deporte (la FIFA) acepta que el cuju, una versión temprana del juego de pelota que se difundió en China durante la dinastía Han (en el siglo III antes de Cristo), es la forma más antigua conocida del fútbol.

“Aunque hay varias versiones, el primer registro de un deporte parecido al fútbol en la historia es el cuju que practicaban los chinos durante aquellos años”, explicó en el podcast Jean Williams, profesora de la Universidad de Wolverhampton, en Reino Unido.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Al principio los arcos de las canchas de fútbol no tenía travesaño, sino una cinta.

Durante la Edad Media, el deporte con la pelota se popularizó en lo que es hoy Reino Unido, donde pueblos enteros se enfrentaban por el control de la pelota por calles y parques.

“Eran encuentros sin público ni fanáticos, porque todos estaban metidos en el partido. Consistía en meter una especie de pelota en la puerta de la iglesia del pueblo contrario”, señaló Williams.

“Y los libros de historia registran varias muertes por esta razón, mientras se disputaban los partidos de lo que conocemos como fútbol medieval”, explicó.

Esto ocurría porque la gente llevaba un cuchillo para casi todos sus quehaceres: cocinar, desmalezar, cazar.

Esa violencia, retratada en algunos cuadros que aún se conservan en Reino Unido, fue descalificada por reyes como Eduardo II en el siglo XIV, por ejemplo, que prohibió el juego por considerarlo un deporte de turbas.

Y también llamó la atención de escritores como William Shakespeare.

“En obras como "El rey Lear" y "La comedia de errores", Shakespeare menciona el fútbol y evidencia esta forma pasional y hasta peligrosa de disputarlo”, explica Jenner.

Primer par de botines (reales)

El rendidor negocio de los botines, dominado por marcas como Adidas, Nike y Puma, se espera que alcance ventas de US$19.000 millones para 2022.

Pero los zapatos para el césped no siempre fueron tan populares ni coloridos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Investigadores encontraron en el inventario de la ropa del rey Enrique VIII que este tenía botines para jugar al fútbol.

Tal vez el registro más antiguo que se conozca provenga de la realeza y específicamente de un rey bastante conocido en la historia europea: Enrique VIII.

El rey que separó a Inglaterra de la iglesia Católica también pudo haber sido un fanático del fútbol.

“Está registrado que, en el listado de su ropaje, varios investigadores hallaron un par de botines (o guayos) para jugar fútbol”, relató Williams.

En rigor, ese descubrimiento fue hecho por la experta en textiles de la Universidad de Southampton Maria Hayward, en 2004.

De acuerdo a Hayward, un par de botines que habían costado cuatro chelines figuraban en el inventario de la ropa de Enrique VIII al momento de su muerte.

Uno de los detalles que encontró Hayward es que el inventario marcaba que eran zapatos más caros que los otros que poseía el monarca, por lo que podrían haber sido hechos de un cuero más pesado (probablemente de origen español).

“Ese es tal vez el primer registro histórico de unos botines de fútbol. Sin embargo, no se detalla si tenían tapones en su base o algún diseño especial”,

Jugando para atrás

Otro detalle curioso de aquellos primeros años fue que, una vez se establecieron las primeras reglas del fútbol, quedó claro que solo podían hacerse pases, siempre con los pies y hacia atrás.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Muchos de los encuentros terminaban con heridos debido a la violencia con la que se jugaba.

“En esos primeros años del fútbol moderno, dominado por cierta aristocracia, el juego era más individual que de conjunto y había partidos en que miembros del equipo no tocaban el balón”, señaló Williams.

Con el establecimiento de las reglas en 1863, quedaba claro que un jugador no podía recibir el balón si estaba posicionado delante de él. O sea, nadie podía hacer un pase a un compañero que estuviese parado más adelante.

La primera idea de lo que hoy conocemos como fuera de lugar, off-side u orsai.

“Funciona como el rugby actualmente: sólo se podía hacer un pase por detrás de la línea del balón, lo que no propiciaba el juego en equipo, porque era muy difícil avanzar haciendo paseshacia atráscon los pies”, señaló la académica.

Por esa razón, solo tres años después, la Asociación Inglesa de Fútbol (primera entidad creada para gobernar el fútbol) decidió cambiar la norma.

Fue en en 1866. Allí se estableció que un jugador podía recibir el balón si estaba delante de la pelota, siempre y cuando haya tres o más jugadores contrarios detrás de él en el campo rival.

En 1925, esa regla cambió a solo dos jugadores y es la que rige actualmente en el fútbol de todo el mundo.

