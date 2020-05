Derechos de autor de la imagen EPA Image caption El exitoso lanzamiento se produjo este sábado a las 15:22 hora local de Florida (19:22 GMT).

Tras minutos de gran emoción y cierta preocupación por las condiciones del tiempo, el lanzamiento de la misión Demo-2 se realizó con éxito y la cápsula Crew Dragon viaja ya hacia la Estación Espacial Internacional (EEI).

La misión conjunta de la NASA y la empresa de Elon Musk SpaceX Demo-2 ha sido calificada de histórica por tratarse de la primera vez que una nave privada lleva astronautas a la EEI.

Los astronautas Bob Behnken y Doug Hurley viajan hacia la EEI en la cápsula Crew Dragon, construida por SpaceX, que actúa como una suerte de taxi contratado por la NASA para que lleve a sus astronautas hasta la EEI.

En BBC Mundo te contamos los detalles de la misión.

Lanzamiento sin sobresaltos

"Son las 15:22 ¡y hemos despegado!".

La cápsula Crew Dragon, sobre el cohete Falcon 9, despegó desde el mismo lugar utilizado para la misión a la Luna en 1969.

La nave ha tardado nueve minutos en alcanzar su órbita inicial y parte del cohete regresará a la Tierra para ser utilizado de nuevo.

Se espera que Hurley y Behnken lleguen a la EEI alrededor de las 10:30am del domingo, hora local (14:30 GMT).

Se trata del primer lanzamiento desde suelo estadounidense desde 2011, cuando se puso fin al programa del transbordador espacial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue testigo del lanzamiento en directo desde el Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption El presidente Trump se desplazó a Florida para seguir el lanzamiento.

Minutos antes, Trump compartió su expectación en Twitter:

Separación de la primera etapa

Tras el despegue inicial, la primera etapa de la nave se ha separado con éxito y ha descendido sobre la embarcación llamada Of Course I Still Love You ("por supuesto todavía te amo").

Es el primer retorno de un cohete Falcon 9 que llevara astronautas al espacio.

El lanzamiento de este sábado era el segundo intento, después de que las malas condiciones del tiempo impidieran la tentativa del pasado miércoles 27 de mayo.

