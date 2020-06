Derechos de autor de la imagen Alberto Roldán

Según la abogada española Miriam González Durántez, el coronavirus ha actuado como una gran lupa que nos ha hecho ver cosas que estaban sucediendo ante nuestros ojos sin que nos diésemos por aludidos.

"Está exponiendo tabús y, si conseguimos que estos no vuelvan a reproducirse, podríamos no solo cambiar nuestra sociedad sino mejorarla sustancialmente", subraya.

Aún hay muchas preguntas por responder sobre las consecuencias de la pandemia, como si afectará la profunda crisis económica de una forma particularmente dura a las mujeres como sucedió después del 2008 o si el hecho de que las mujeres estén tan sobrerrepresentadas en trabajos del sector de los cuidados hará que la puedan enfrentar mejor.

¿Aumentará la violencia de género durante este y los posibles futuros confinamientos o nos hará ser más sensibles y conscientes del persistente problema de la violencia doméstica, empujándonos a estar más atentos?

González Durántez considera que lo primero que la pandemia ya ha hecho que nos demos cuenta es de lo "inhumana" que es la vida cotidiana de muchas mujeres.

"Un tercio de la población mundial estamos ahora confinados. Nos dicen lo que tenemos que hacer, lo que no tenemos que hacer, que no podemos bajar a la calle, que no podemos viajar, que no podemos trabajar... Eso es una rutina constante, sin perspectivas, y estamos todos deseando volver a nuestra vida normal", dice.

"Pero así es como viven muchísimas mujeres en muchísimos países y no por un mes ni por dos, sino todos los días de su vida. Imagínate si tuvieras que vivir todos los días de tu vida así. Es inhumano y cruel".

González Durántez es también fundadora y directora de Inspiring Girls International, una organización sin ánimo de lucro que opera en 14 países y cuyo objetivo es ofrecer a las niñas otros modelos profesionales.

La realidad del trabajo doméstico

La segunda realidad que la cuarentena ha hecho que veamos, señala, es la magnitud del trabajo y el esfuerzo que hay que hacer en el hogar para que la sociedad pueda ser productiva.

"Muchas personas -no son solo hombres, pero sí principalmente- han descubierto durante el confinamiento lo difícil que es mantener a los niños entretenidos constantemente, lo implacables que son las tareas domésticas, cómo una vez que haces las camas, aspiras, barres, friegas el suelo, cocinas, recoges la mesa, friegas los platos, pones la lavadora, planchas... el siguiente paso es volver a hacerlo todo otra vez. Esto no es un hobbie, no es algo que alguien haga por placer. Es un trabajo, como otro cualquiera", explica.

Sin embargo, generalmente la mayor parte del trabajo doméstico lo siguen haciendo las mujeres y sin cobrar por ello.

Según Naciones Unidas, las mujeres realizan 2,6 veces más trabajo doméstico y de trabajo no remunerado que sus parejas masculinas.

"Incluso en países con la paridad de género avanzada como Noruega las mujeres realizan un 20% más de trabajo no remunerado que los hombres, un 60% más en Estados Unidos. En México hacen seis horas y media más por día que los hombres", apunta la abogada.

El reto al que nos enfrentamos como sociedad, cree González Durántez, es cómo asignamos un valor a ese trabajo, cómo reconocemos el trabajo doméstico como parte de la cadena de productividad, de manera que la fomente y no la obstaculice.

¿Deberían los hombres y mujeres que trabajan en casa recibir un subsidio de desempleo? ¿O habría que asignarse el valor de su trabajo a una pensión?

Y en el caso de aquellos que contratan ayuda para las labores domésticas y de cuidado, ¿deberían asumir solo ellos el coste, sin poder desgravarlo fiscalmente?

¿Y qué pasa con las personas que, de todas maneras, no pueden pagar por esa ayuda? ¿Sería obligación del Estado cubrir esos costes, al menos para los más necesitados?

