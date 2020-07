Ennio Morricone: 6 bandas sonoras de películas célebres compuestas por el aclamado músico italiano

Image caption Ennio Morricone fue uno de los compositores más influyentes del cine.

Con más de 500 temas musicales a lo largo de su carrera, Ennio Morricone fue uno de los compositores más influyentes de la industria del cine.

El músico italiano murió este lunes a los 91 años en un hospital de Roma, donde estuvo ingresado tras sufrir una caída.

Según un comunicado emitido por su familia, falleció tras despedirse de su esposa, María, y haber dedicado "un emocionado recuerdo a su público, de cuyo cariñoso apoyo ha obtenido siempre la fuerza de su propia creatividad".

A partir de la década de 1960 en que inició su carrera, el compositor destacó por su colaboración con el director italiano Sergio Leone en la realización de filmes del subgénero llamado spaghetti westerns.

Sin embargo, ser encasillado solo en esos filmes del viejo oeste de EE.UU. era algo que le dolía, pues de hecho era un compositor de gran versatilidad con cientos de trabajos para el cine y la televisión.

"Me molesta cuando la gente piensa en mí como un especialista en westerns", dijo una vez. "Son solo un porcentaje relativamente pequeño de la música que he escrito".

Aquí repasamos algunos de sus más grandes éxitos.

1. "El bueno, el malo y el feo"

El italiano compuso el memorable tema de The Good, the Bad and the Ugly ("El bueno, el malo y el feo", 1966) de Sergio Leone, cuyo tema principal pronto se convirtió en un éxito mundial.

El músico fue galardonado en 2007 -tardíamente, según muchos críticos- con un Oscar honorífico por su carrera musical, el segundo compositor de partituras cinematográficas en recibir tal reconocimiento de la Academia de Cine de Hollywood.

2. "Cinema Paradiso"

Otro de los grandes éxitos del cine, Cinema Paradiso (1988), vino acompañado de la música de Morricone.

La conmovedora música de la película del italiano Giuseppe Tornatore, que en 1989 ganó el Oscar a mejor filme de habla no inglesa, estuvo a cargo del compositor nacido en Roma en 1928.

3. "Érase una vez en América"

Muchos críticos consideraron que la banda sonora de la película Once Upon A Time in America ("Erase una vez en América") fue el mejor trabajo de Morricone.

La cinta de 1984, dirigida por Sergio Leone y de 322 minutos de duración, ganó el Globo de Oro por su música, pero la banda sonora no fue nominada a los Oscar debido a que el crédito al músico no fue incluido en una edición acortada para los cines de EE.UU.

4. "Los intocables"

Morricone trabajó con el director estadounidense Brian de Palma en The Untouchables ("Los intocables", 1987), cinta que estuvo entre las candidatas al Oscar a mejor banda sonora.

El italiano estuvo nominado seis veces al Oscar, pero solo pudo obtener la estatuilla en 2016, además del premio honorifico de 2007.

5. "Los odiosos ocho"

"No hay una gran banda sonora sin una gran película que la inspire", dijo Morricone cuando finalmente recibió el Oscar hace cuatro años.

El galardón fue por su destacable trabajo en The Hateful Eight ("Los odiosos ocho", 2015), escrita y dirigida por el estadounidense Quentin Tarantino.

6. "La misión"

Su partitura para The Mission ("La misión", 1986), de Roland Joffé, ha sido descrita como un trabajo tan conmovedor que, en lugar de complementar la película, la superó. Fue nominado al Oscar por este trabajo.

En particular, el tema "El oboe de Gabriel" ha sido uno de los más alabados.

"Trabajar para el cine ha sido una experiencia preciosa porque me dio la oportunidad de experimentar con mis ideas, escucharlas interpretadas por una orquesta para luego poder usarlas para un objetivo preciso", decía el compositor.

