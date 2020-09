Banksy regresa al metro de Londres inspirado por el coronavirus

Derechos de autor de la imagen Banksy Image caption Banksy dejó su firma en un vagón del metro con el color azul de las mascarillas de uso médico.

El enigmático artista urbano Banksy regresó al metro de Londres para hacer una pieza en la que promueve el uso de la mascarilla como medida contra la pandemia de covid-19.

Un video subido a su cuenta de Instagram muestra a un hombre, que se supone que es el propio Banksy, vestido como operario de la limpieza del metro.

En las imágenes se como le pide a un pasajeros de la Central Line que se aparte mientras se pone a trabajar, pintando imágenes de ratas con mascarillas en el vagón.

La empresa pública de transporte de la capital británica, Transport for London (TFL), informó que las pintadas habían sido eliminadas hace días por su "estricta política antigrafiti".

El hombre también hace un grafiti del nombre del artista en la puerta del conductor del tren.

Al final del video, las palabras "I get lockdown" (algo así como "me confino" en español) aparecen en el muro de una estación antes de que se cierren las puertas del tren para revelar las palabras "but I get up again" (pero me vuelvo a levantar).

Entonces comienza la canción Tubthumping de la banda inglesa Chumbawamba, cuya letra dice algo parecido a eso: "I get knocked down, but I get up again" (Me noquean pero me levanto de nuevo).

Derechos de autor de la imagen Banksy Image caption El artista pintó varias ratas.

Derechos de autor de la imagen Banksy

Derechos de autor de la imagen Banksy Image caption El hombre que se supone es Banksy les pidió a los pasajeros que se retiraran.

En su comunicado, TFL dice que agradece el mensaje "animando a los usuarios a llevar mascarillas". De hecho, en el transporte público londinense es obligatorio.

"Querríamos ofrecerle a Banksy la oportunidad de hacer una nueva versión en una ubicación más adecuada", agrega.

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.