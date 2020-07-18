La presentadora de noticias que perdió un diente en vivo (y siguió hablando)

Redacción BBC News Mundo
  • 18 julio 2020
Marichka Padalko Derechos de autor de la imagen Instagram
Image caption "Honestamente, pensé que iba a pasar desapercibido", dijo Padalko.

La televisión en directo puede presentar todo tipo de obstáculos: dificultades técnicas, invitados impredecibles y, sobre todo, saber que cualquier error va a salir al aire, no hay toma dos.

Pero lo que le pasó a la periodista ucraniana Marichka Padalko fue realmente inusual: se le cayó un diente.

Y sin embargo, con enorme profesionalidad, siguió presentado con el diente en la mano, como si nada hubiera pasado.

"Honestamente, pensé que iba a pasar desapercibido", dijo Padalko.

"Pero subestime el nivel de atención de quienes nos ven".

Padalko explicó que el diente que se le cayó había tenido que ponérselo hace una década cuando su hija la golpeó por accidente con un reloj metálico.

Pese a que el canal de noticias para el que trabaja inicialmente no subió el video a YouTube, Padalko dijo que le había llamado la atención la gran cantidad de muestras de apoyo que recibió.

"En cualquier situación, mantén la calma", agregó.

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