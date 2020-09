Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Los goles de Messi en Barcelona fueron cientos y casi siempre los festejaba apuntando al cielo.

Lo consideran el fin de una era, de una etapa dorada y que muy posiblemente será extrañada durante décadas por los hinchas del FC Barcelona.

Al pedir Lionel Messi su salida del club catalán ocasionó un terremoto que se sintió más allá del mundo del fútbol.

Pero, a la vez, las grietas que su decisión deja abiertas pueden ser el inicio un nuevo horizonte para el equipo culé. ¿Es posible que el Barça también salga ganando si se consuma la marcha?

Las opiniones de expertos de la BBC son divididas, como casi siempre sucede cuando se habla de fútbol. Tratamos de analizarlo a continuación.

¿Una oportunidad?

Tarde o temprano los ciclos terminan.

Messi cuenta con 33 años y llegó a Cataluña a los 13. Debutó con el Barcelona en categoría infantil y fue escalando hasta su estreno con el primer equipo en un amistoso

Debutó en noviembre de 2003 contra el Porto FC y volvió a ser parte del primer equipo contra el Shakhtar Donetsk en febrero de 2004.

Casi nueve meses después se estrenaría en un partido oficial por la decisión del entrenador Frank Rijkaard. Así empezó todo.

Y no tardaría en convertirse en el rostro de un equipo que ganó más de 30 títulos oficiales a partir de aquel partido de 2005 en el que Ronaldinho lo habilitó dos veces para que Leo marcara su primer gol oficial vestido de blaugrana.

"Sin Messi, el Barcelona tal vez no habría logrado todo lo que obtuvo", cuenta Fernando Duarte, periodista de la BBC.

"Sin Messi, el Barcelona tal vez no habría logrado todo lo que obtuvo", cuenta Fernando Duarte, periodista de la BBC.

Sin embargo, añade que "el divorcio" y la necesidad de una transición en el club ya se veía venir desde tiempo atrás.

"Lo que gana el Barcelona puede ser una oportunidad, pero parece que no están listos. No se prepararon en ese momento", explica.

Duarte explica que mucho en el club estaba armado alrededor de Messi y ahora el desafío puede ser construir una plantilla diferente sin su presencia.

Cuando Ronaldinho salió del Barcelona en 2008, tras cuatro títulos en España, una Champions League y ganar el Balón de Oro, se abrieron las puertas al reinado de Lionel.

Ahora habrá que esperar si la historia se puede repetir con el futuro Barcelona, dice el periodista.

¿Demasiado poder?

Los que piensan que con la salida de Messi también gana el Barcelona se aferran a la idea de que había acumulado demasiado poder. Y es que su influencia siempre fue un asunto de amplio debate.

Por ejemplo, en Argentina, se forjó el concepto del "club de amigos": el grupo de jugadores que eran señalados de ser los preferidos de Leo para jugar en la selección de ese país como Javier Mascherano, Sergio "Kun" Agüero, Gonzalo Higuaín o Ever Banega.

Y una discusión similar se instaló en Barcelona, donde es cierto que ejercía mucha influencia pero también que no todas las decisiones del club eran de su total agrado.

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Agüero es uno de los jugadores más cercanos a Messi.

"Por una gran distancia es el mejor del mundo y por eso adquirió mucho poder. Cuando hubo problemas, incluso en el manejo del equipo, él tomaba el liderazgo", explica Andy West, columnista de la BBC y autor del libro "Lionel Messi and the Art of Living" (Lionel Messi y el arte de vivir, 2019).

West identifica que en Barcelona también existe una especie de "club de amigos" de Messi con Luis Suárez, Sergio Busquets, Jordi Alba y Gerard Piqué, entre otros. Todos jugadores muy laureados, pero que ya superan los 30 años.

Sin embargo, West no duda en señalar que en el club nunca se tomaron las decisiones por algún capricho de Messi y de hecho señala episodios que no fueron del gusto del 10, como la salida del entrenador Ernesto Valverde a principios de año.

Similar opinión tiene Guillem Balague, periodista que cubre para la BBC el fútbol español.

"No es verdad que Messi tenía tanta influencia. Es un mito. Es verdad que los presidentes preguntan a sus estrellas, también pasaba con Cristiano Ronaldo en Madrid. Lo hacen todos y lógicamente se lo hacen a Messi", señala Balague.

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Neymar fue compañero de Messi, pero después de su millonaria transferencia no volvieron a jugar juntos.

Balague pone como ejemplo que Messi habría preferido el retorno de Neymar Jr. en lugar del fichaje de Antoine Griezmann.

Aunque añade que la directiva actual cedió cada vez más poder al vestuario y que Messi lo ha aprovechado.

"Las parcelas de poder están un poco desequilibradas con respecto a otros clubes", indica.

¿Ahorra dinero?

Los tres analistas coinciden en que al equipo culé se le abre una ventana de renovación principalmente por el factor económico.

Messi intenta que su salida del Barcelona no pase por la millonaria cláusula de recisión de su contrato vigente.

Pero incluso si el club no logra percibir los US$700 millones establecidos allí, podrá disponer del dinero que liberaría al deshacerse de su sueldo. Más de US$130 millones anuales.

Se trata de una cifra nada despreciable considerando que algunos de los clubes más grandes del mundo, incluyendo al Barcelona, informaron de drásticas caídas en sus ingresos económicos en 2020.

Aunque, por otro lado, también pueden quedar en blanco los ingresos que generaba el club por los contratos publicitarios que produce su capitán y la venta de camisetas con su apellido estampado.

¿Cómo será la vida blaugrana sin Messi? Balague es optimista y enumera a grandes y jóvenes talentos que tiene el club.

El portugués de 20 años Francisco Trincao es uno de ellos. También el uruguayo Ronald Araujo (21) o el canterano Riqui Puig.

Y Ansu Fati, con apenas 17 y con gran capacidad de desequilibrio en su juego.

"Messi habría estado encantado tenerlo más a menudo", concluye el periodista de la BBC.

