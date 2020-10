"Sé que mi aspecto puede generar rechazo, pero nunca le presto demasiada atención": cómo es luchar contra la rara porfiria de Günther

Fide Mirón tiene 46 años y no conoce otra vida que no sea la de luchar.

Pero a ella no le gusta hablar de las "experiencias desagradables". Ya no tienen importancia.

"Un dolor continuo, insoportable, desgarrador"

Mis padres me llevaron al médico, pero por aquél entonces se sabía muy poco de la enfermedad. Lo único que les dijeron fue su nombre.

No había tratamiento -tampoco lo hay ahora- y no se sabía cómo podría evolucionar.

Lo que sí se conocía era que resultaba tremendamente dura, por lo que mi vida no iba a ser normal. Tendría que evitar a toda costa hacerme cualquier herida, no podría exponerme al sol.

Como la enfermedad me provocaba anemia, necesitaba transfusiones de sangre cada 15 días. Pasé mi niñez recibiéndolas.

Esta porfiria ataca por brotes, un día tras otro. Me despertaba por la mañana y descubríamos una herida nueva.

La enfermedad se calmó. Sigue ahí, pero es como si me estuviera dando un respiro.

Sigue hiriendo, pero no tan duro como en mi niñez. Es más esporádica.

¿Qué es y cómo se desarrolla la porfiria eritropoyética de Günther?

Para que aparezcan los síntomas hay que tener las dos mitades, la de la madre y el padre. Con una sola no basta. Se porta, pero no se desarrolla, explica.

La razón por la que la enfermedad ha dado un respiro a Fide es porque el organismo cambia y no siempre funciona igual.

Un rostro marcado

Quien se haya quedado con la Fide enfermiza y delicada se ha perdido que esta vida y los dolores me han fortalecido.

Fide no tiene tiempo para los que se han quedado en la superficie y no han conocido a la mujer en la que se ha convertido ahora.

Claro que me sentó mal cuando aquellos chicos de Barcelona me acosaron en el metro.

Pero mira, aquello fue una chiquillada sin importancia y que uno de ellos me pidiera perdón tantos años después fue algo bonito.

Sin respuestas

Lo peor no es el dolor, es la soledad.

No me refiero a la soledad personal, sino a la falta de respuestas, de guías.

Tengo médicos que me apoyan, pero jamás ha habido un tratamiento específico.

Son los momentos que más pesan y duelen, cuando sientes que se cierran los caminos y no sabes dónde ir.

No somos muchos como yo.

Desde jovencita me puse a buscar a más personas en mi situación para potenciar la investigación y dar con un tratamiento. Sé de un caso que visité en Cuba, otro en Brasil y otro en Estados Unidos.

"Siento que puedo volar"

Mi familia ha sido un vínculo importantísimo. Mi padre me daba la sangre que necesitaba para sobrevivir, pero a mis nueve años falleció en un accidente de tráfico.

Se fue mi apoyo, mi referente, la persona que me daba su sangre.

La vida es demasiado frágil. Hoy estás aquí y mañana no. Tuve que pelear mucho por mi vida, por salir adelante.

Mi madre, por otro lado, me ha apoyado siempre y ha cargado con buena parte del peso de la enfermedad. Es muy fuerte y jamás me ha puesto metas.

Obviamente debo cuidarme mucho, pero en mi tiempo libre me encanta viajar, conocer gente y compartir.

Ahora he dado una vuelta a mi vida. Como de joven no pude estudiar por la agresividad de la enfermedad y la dureza de los tratamientos he empezado una carrera, la de trabajo social.