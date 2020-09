Cómo es el chalcatongo mixtec, el idioma que se habla en partes de México y EE.UU. y qué lo hace diferente al español

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El idioma Chalcatongo Mixtec es una variante de la lengua mixteca en peligro de extinción porque cada vez menos jóvenes la hablan.

Tanìndíí. ¿Ndesa kúuní?

Kúu kuééni

Así es el saludo de buenos días de dos hablantes de sahìn sàu, una variante dialectal de la lengua mixteca, originaria del sur de México.

Este idioma fue rebautizado en español comochalcatongo mixtec porque nació en el pueblo de Chalcatongo de Hidalgo, en el estado de Oaxaca.

No se sabe con exactitud cuántas personas lo hablan en la actualidad, aunque se calcula que cerca de medio millón de personas utilizan el dzaha dzaui, el nombre original de la lengua mixteca, que agrupa a los diferentes dialectos, y está presente en Oaxaca, Puebla y Guerrero en México y en varios estados de Estados Unidos, como California, llevado por la migración mexicana.

Pero ¿qué tiene el Chalcatongo Mixtec de particular?

Una lengua tonal

El chalcatongo mixtec, que originalmente se llamó Ñuù Sàu, o "lengua de la lluvia", forma parte de una familia denominada "otomangue", que comprende a varios grupos de lenguas amerindias, que en la actualidad sobreviven en el sur de México.

La literatura de Ñuù Sàu se remonta a la época precolonial y su cultura desarrolló su propio sistema de escritura, una forma sofisticada de escritos con imágenes que dio como resultado los famosos manuscritos pictóricos o códices mixtecos.

Con la llegada de los españoles, los monjes hicieron en el siglo XVI amplios estudios de la lengua local y sus variantes y forjaron una manera de escribirla con el alfabeto español, aunque este no se ajusta a la perfección.

Una de las diferencias con el idioma español es que la lengua mixteca tiene seis vocales, las cinco que también tiene el castellano (a, e, i, o, u) más la /i/, que se llama "i herida" o "i tachada", y que se pronuncia con la lengua en la posición para decir /u/ y con los labios en la posición para decir /i/.

Además, las vocales del chalcatongo mixtec, a diferencia de las españolas, pueden ser cortas o largas. La distinción se expresa escribiendo la vocal corta con una letra (a, e, etc.) y la larga con dos (aa, ee, etc.), y cuando no se pronuncian bien pueden producir confusiones.

Otro detalle diferente al español es el orden sintáctico de las palabras que generalmente es bastante libre y a veces se pueden omitir los verbos ser o estar.

tú vàha jà snáayo = no (es) bueno que perdamos

kuahà sndikì síhí uán = muchas vacas (están) allí

Pero tal vez la característica clave de chalcatongo mixtec es que es una lengua tonal, es decir que las vocales se pronuncian con un tono específico que es relevante para el significado de la palabra, explica Aurora Pérez, investigadora del chalcatongo mixtec y creadora del Diccionario contextual mixteco de Ñuu Ndeya (Chalcatongo).

El juego de tonos es un fenómeno muy conocido para los lingüistas, ya que una gran parte de las lenguas del mundo (por ejemplo el chino) es tonal, pero suele desorientar a aquellos que solamente hablan una lengua no tonal, como el español o el inglés, añade.

En el chalcatongo mixtec hay tres tonos, que se escriben mediante acentos: alto (á), medio (a) y bajo (à).

yáá = blanco

yaa = lengua

yàà = música, ceniza o regresar

Pérez explica que muchas veces no hay contrastes de tonos fuertes o claros y que quienes no estén acostumbrados a la tonalidad, tendrán dificultad para oír bien los tonos, reproducirlos y confundir tono con énfasis, identificando el énfasis con el tono alto.

¿El más extraño del mundo?

Según un estudio realizado en 2013 sobre el Atlas mundial de las estructuras de las lenguas, que recopiló propiedades estructurales (fonológicas, gramaticales, léxicas) de cientos de lenguas usando materiales descriptivos de más de 50 autores, el chalcatongo mixtec es "la lengua más extraña del mundo".

Extraña en el sentido de originalidad, de cuán diferente es de otros idiomas, si se analizan una veintena de características, entre ellas las que hemos nombrado arriba.

Los lingüistas destacaron que "no hay absolutamente ninguna diferencia entre una pregunta que se debe contestar con un 'sí' o 'no' y una simple afirmación".

Y que esta lengua, a diferencia de otras, combina varias estrategias para tener una correspondencia entre los pronombres y los verbos "que pueden aparecer en diferentes posiciones" en la oración.

"Personalmente creo que 'extraño' es (algo) increíble", le dice a BBC Mundo Tyler Schnoebelen, autor del estudio lingüístico.

"Es difícil resaltar la importancia de la diversidad. Y a veces también es sorprendente cómo los idiomas (y las personas que los hablan) hacen las cosas de manera diferente. La 'rareza' es algo para celebrar", destaca.

Getty Chalcatongo Mixtec: no confundir Ejemplos de palabras similares en la lengua mixteca y su significado en español. ñuhù fuego

ñuhu tierra

ñùhù deidad

ñúhu contiene

nùhundiente Sahìn Sàu. Curso de lengua mixteca (variante de Ñuù Ndéyá) de Gabina Aurora Pérez Jiménez

Pero a la comunidad que habla el chalcatongo mixtec la clasificación de extraña o rara no le convence.

"Para mí es muy ofensivo y peyorativo. Esto refuerza la discriminación que hay en las Américas" contra las lenguas originarias, le dice Aurora Pérez a BBC Mundo.

Pérez, que nació y fue criada en Chalcatongo, es docente jubilada de la Universidad de Leiden, Países Bajos, donde por varios años brindó un curso del chalcatongo mixtec a los estudiantes de arqueología.

La especialista opina que la supuesta característica de la lengua de no distinguir entre una pregunta y una oración afirmativa que resalta la investigación lingüística es un malentendido.

"Esa distinción se hace claramente usando la entonación, el énfasis, o palabras que expresan una pregunta, o que manifiestan o acentúan el carácter afirmativo de una oración", dice.

"Es difícil de aprender para los que no saben o no entienden la lengua tonal pero habiendo voluntad sí se puede", dice la investigadora y resalta que lo que el idioma no refleja en la escritura, sí lo muestra en la oralidad.

"Para mí y para mucha otra gente es una lengua muy hermosa porque es poética, es musical y cuando me escuchan en conferencias y charlas, les gusta mucho", asegura orgullosa.

El chalcatongo mixtec, como muchas variantes dialectales de lenguas originarias, compone la lista de lenguas que están en peligro de extinción, porque no se enseña en las escuelas y muchos jóvenes no las hablan por vergüenza y discriminación.

"No hay que hablar la lengua porque hay que civilizarse, esa es la mentalidad. Primero imponen y quitan la lengua y después critican que ya no se habla", afirma Pérez.

"No creo que mi lengua sea única, creo que todas las lenguas en el mundo son preciosas", opina. Pero definitivamente "no creo que haya lenguas raras", concluye.

Este artículo es parte del Hay Festival Querétaro digital, un encuentro de escritores y pensadores que se realiza del 2 al 7 de septiembre de 2020.

