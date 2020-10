Quién fue Juan Pablo Pérez Alfonzo, el "visionario" venezolano considerado el "padre" de la OPEP

Quizás una forma de medir parte del impacto internacional que tuvo Juan Pablo Pérez Alfonzo es con un artículo del 2 de diciembre de 1973 de The New York Times, cuyo titular es: "Unlikely Father of Arab Power" ("Padre improbable del poder árabe").