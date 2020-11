¿Llegó el momento de reconsiderar nuestros temores sobre la energía nuclear? (en especial tras las lecciones de Chernóbil y Fukushima)

Muchos científicos no están preocupados en exceso por los efectos de la radiación.

Algunos explican en privado que han hecho terapia para hacer frente a los efectos psicológicos de saber que el mundo se enfrenta a un desastre inminente y que no se está haciendo lo suficiente.

Pesadillas nucleares

¿Quién puede ver cómo los cuerpos de los trabajadores de la central eléctrica se descomponen visiblemente mientras yacen en el hospital y no tener miedo a la radiación?

Las cifras reales

La cifra real de muertes que pueden atribuirse directamente a Chernóbil será en última instancia un poco más alta, dicen los expertos en radiación, pero no mucho.

¿Y qué hay de la exposición a la radiación de bajo nivel?

Esto es lo que la ONU tiene que decir al respecto: "hasta la fecha, no ha habido evidencia convincente de ningún otro efecto en la salud de la población general que pueda atribuirse a la exposición a la radiación".

Incluso entre los varios cientos de miles de personas involucradas en la limpieza del área alrededor del reactor, no hay "evidencia de efectos en la salud que puedan atribuirse a la exposición a la radiación", aparte de un pequeño y no confirmado aumento de leucemia y una incidencia ligeramente elevada de cataratas.

Y recuerda, estas cifras no son de una operación oscura. UNSCEAR es un organismo de la ONU, parte de lo que llama un "esfuerzo sin precedentes de la comunidad internacional" para evaluar los efectos del accidente en la salud.

Entonces, ¿es Chernóbil un caso anómalo?

No lo es, como muestra la evidencia de otros incidentes nucleares.

Los datos sobre estas muertes no son muy confiables debido al caos que hubo tras la rendición de Japón, pero sabemos que la mayoría de las víctimas murieron como resultado de los efectos físicos de las enormes explosiones y el intenso calor que crearon las dos bombas.

¿Cómo sabemos los efectos que tuvieron las bombas?

También concluyó que la radiación había causado 853 casos de cáncer adicionales durante el mismo período. No dice cuántas de estas personas murieron.

UNSCEAR no espera ningún aumento perceptible de enfermedades entre el público en general.

Entonces, ¿de dónde provienen las predicciones de decenas de miles de muertes?

¿Qué efectos tiene la radiación en el cuerpo?

En un extremo están las personas que dicen que nuestros cuerpos no son muy buenos para lidiar con niveles bajos de radiación.

Pero probablemente se esté preguntando por qué no podemos decir con certeza cuál de estas posiciones es la correcta cuando se trata de dosis bajas de radiación.

La respuesta es simple: la evidencia no es clara porque los efectos de la radiación de dosis baja son tan raros que son muy difíciles de medir.

¿Qué nos dice esto sobre los riesgos de bajas dosis de radiación?

Como dice el grupo de presión anti-energía nuclear no2nuclearpower del Reino Unido, "no existe un nivel de radiación absolutamente seguro : todas las exposiciones, por pequeñas que sean, conllevan algún riesgo, incluso la radiación natural".

Entonces, en relación a los siete millones de personas afectadas por las consecuencias de Chernóbil, no debería sorprendernos que diga que no hay posibilidad de que se identifiquen los casos de cáncer causados por el desastre.

¿Qué nos dice esto sobre la radiación?

Confirma lo que dicen la mayoría de los expertos en radiación: la exposición a niveles bajos de radiación no es un riesgo importante para la salud.

No se equivoquen, no están diciendo que esas muertes no sean importantes, por supuesto que lo son.