Dolarización en Argentina: el país "debería deshacerse de su peso y ponerlo en un museo", dice el economista Steve Hanke

Si le pusieran una camisa de fuerza monetaria al país dolarizando la economía, eso no resuelve el tema del déficit fiscal, no resuelve el tema de la deuda…

No importa, no hace una diferencia. Los países europeos que utilizan el euro tienen economías muy distintas y usan la misma moneda.

No, es Argentina. Y si lo manejara de la misma manera que Suiza, con los mismos incentivos que hay en Suiza o Alemania, funcionaría. Alemania siempre tuvo una moneda fuerte desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes se enfocan en hacer negocios, no en andar jugando con la tasa de cambio.

Quizás si el expresidente Rafael Correa no se hubiese endeudado como lo hizo y no se hubiera puesto a gastar como lo hizo, las cosas serían diferentes. Ahora Ecuador está en default pese a que tiene una economía dolarizada.

La razón es que ellos no tienen reglas fiscales, no tienen una camisa de fuerza fiscal.

Es decir, si la dolarización no va acompañada de una camisa de fuerza fiscal, no funciona

No quedaría más expuesta. Me estás haciendo una pregunta como de libro de economía. Argentina tiene un gigantesco shock interno. No hay shock externos que sean mayores que el shock interno que tienen ahora. Además todos los países están expuestos a shock externos, no hay cómo librarse de ellos.