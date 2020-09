Muertes por covid-19: el gráfico que muestra los 10 países del mundo que encabezan el ranking de fallecimientos per cápita (y cuáles son de América Latina)

Perú es el país con más muertes per cápita por covid-19, según datos de la Universidad John Hopkins (excluyendo a San Marino).

Vista la tendencia, la cifra crecerá considerablemente en esta jornada, pero aún así no reflejará el costo humano real del nuevo coronavirus, ya que no incluye muertes por covid-19 que no fueron registradas oficialmente como tales, subrayan los expertos.