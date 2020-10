Orgasmo femenino: "Las mujeres no necesitamos los preliminares. Lo que necesitamos es practicar técnicas o posturas sexuales que nos resulten placenteras"

"En realidad, no debemos tener prisa, salvo que tengas que alcanzar el orgasmo en dos minutos porque está ardiendo tu casa", dice en su estilo franco y directo.

"El tiempo hay que dejarlo fuera de la ecuación de las relaciones sexuales. Que llegas al clímax en dos minutos, maravilloso. Que lo haces en 20, estupendo. Que no lo logras, pues a la próxima será".

El no poder salir, trabajar en casa y ahorrar el tiempo del transporte han hecho que durante el confinamiento muchas personas y parejas, las que reunían las condiciones adecuadas de espacio e intimidad, atendieran la parte sexual de una forma que antes no habían podido.

Ahora, en los países en los que hemos salido de la cuarentena, me gustaría creer que esas parejas continúan encontrando tiempo para prestar atención al placer.

Que lo estén consiguiendo, no estoy segura.

Yo soy de las que prefieren llamarlos estimuladores, porque si no la gente se imagina que van a hacer slurp , como una especie de ventosa o aspiradora.

Su éxito, no me cabe ninguna duda, ha sido puro marketing.

Ahora, con juguetes sexuales que no tienen forma fálica y que no son para penetrar, que están hechos por y para el clítoris, sí podemos hablar de un cambio de paradigma.

Si la sociedad no hubiera estado preparada para acoger este tipo de juguetes, hubieran sido un fiasco.

Quienes promocionan los succionadores aseguran que con ellos se puede alcanzar el orgasmo en dos minutos. No me queda claro si es bueno o malo, si aporta a la revolución sexual de la mujer o todo lo contrario.

Me parece un error vender el orgasmo en dos minutos, sobre todo por aquellas mujeres que no han tenido la ocasión de experimentar a solas con su sexualidad.

Las lleva tener esa expectativa y a que luego se cuestionen: "¿Qué me pasa si en el anuncio dicen…?, ¿qué me pasa si mi amiga dice… y yo no lo consigo?".