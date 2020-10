"El dilema de las redes sociales" de Netflix: 5 secretos de los dueños de las redes para engancharnos y manipularnos, según el documental

La frase aparece en uno de los momentos más comentados del documental The Social Dilemma ("El dilema de las redes sociales" ), que se estrenó en febrero de 2020 en el Festival de Cine de Sundance, en Estados Unidos, y que, siete meses después, se acaba de convertir en tema de conversación en el resto del mundo tras ser incluido en el catálogo de Netflix.

The Social Dilemma ("El dilema de la redes sociales") habla sobre cómo nos "atrapan" estas plataformas.

Elogiado por detallar herramientas y estrategias sofisticadas en un lenguaje accesible a grandes audiencias, la película también recibe críticas por no ofrecer soluciones a los problemas enumerados y por ser presentada por personas con características similares: buena parte de los entrevistados son exejecutivos: hombres jóvenes, ricos y blancos.

1 . "Si no pagas por el producto, el producto eres tú"

En agosto, según el Índice de Multimillonarios del medio especializado en noticias financieras Bloomberg , la fortuna de Mark Zuckerberg superó los US$ 100.000 millones .

Estos datos son recopilados y organizados mediante algoritmos que mapeanlos me gusta y los comentarios, analizan los tiempos de lectura y la exposición a las imágenes, y alimentan enormes servidores (algunos de ellos alojados en submarinos).

Una de las más claras sería el desplazamiento automático , una estrategia desarrollada para que la experiencia de red no tenga fin y el usuario permanezca conectado.

La dinámica de "me gusta" y comentarios con elogios o críticas se estimularía para manipular y hacer dependientes a los usuarios, según los entrevistados.

Dirigida por el estadounidense Jeff Orlowski, ganador de un Emmy y nominado a un Oscar en 2013, la producción también entrevista a Bailey Richardson, un desarrollador que trabajó en los primeros días de Instagram, Tim Kendall, ex director de monetización de Facebook, Alex Roetter, ex vicepresidente de Ingeniería de Twitter y Justin Rosenstein, co-creador del botón "Me gusta" en Facebook.