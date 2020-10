"Hay una epidemia que está agravando el coronavirus y es que comemos comida de baja calidad"

La buena alimentación es clave para prevenir enfermedades. Y el covid-19 no sería la excepción.

En estos momentos estamos todos petrificados pensando cómo evitar ser una víctima de covid-19. El 80% de la gente que se contagia no lo pasa bien pero no muere. Pero un 20% sí tiene complicaciones graves. El objetivo es ayudar a la gente a mejorar su sistema inmunológico a poder pelear el coronavirus si es que le toca.

Solo el 12% de los adultos estadounidenses no tiene ninguno de estos síntomas, según los estudios. Por lo menos entre el 60% y 70% de la población tiene este síndrome.

En los últimos años comemos comida con tanta azúcar y tanto aceites vegetales como le dicen que no es realmente comida. Eso nos ha enfermado.

Cuando el síndrome metabólico está presente causa una inflamación crónica. Si ya estás en un estado de inflamación crónica entonces no puedes reunir la defensa que realmente necesitas contra el virus.

Si el virus cae en un cuerpo que no está en las mejores condiciones, nos enfermamos gravemente.

¿Qué quiero decir con esto? Come verduras, pollo, pescado, carne, huevos, productos lácteos y grasos.

Todo lo que es bajo en grasas es alto en azúcar y eso no nos hace bien. Puedes agregar café… pero casi no hace falta ir al medio del supermercado.

¿Cómo comer hoy cuando muchas veces no se sabe qué tienen los alimentos, cómo están hechos y a veces ni podemos descifrar las etiquetas?

Si no puedes leer lo que está escrito en el paquete no lo compres. No te hará bien. Esa es mi regla.