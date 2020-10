La emotiva lista de planes que encontró una hija en el celular de su padre meses después de que muriera de cáncer

El 21 de diciembre del año pasado, Ramon do Vale Vicente murió a los 53 años tras pasar dos luchando contra la leucemia.

La publicación recibió 145 mil me gusta y casi 15 mil retweets.

"Aprovechar la vida"

"Es realmente gracioso las coincidencias de nuestras vidas. La primera vez que salí con Ramón, me preguntó cuándo era mi cumpleaños. Cuando le dije que era el 26 de septiembre, no se lo podía creer. Resulta que también era su cumpleaños. Trabajamos en el mismo edificio y nunca nos habíamos conocido, nos conocimos en un lugar totalmente diferente, lejos de donde trabajábamos", dice.

Era una persona alegre y juguetona, describe Fernanda. "No hay nadie que no diga no era un buen tipo. Nunca le oí hablar mal de nadie. Le gustaba vivir, disfrutar de la vida".