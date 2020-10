El épico viaje de un grupo de estudiantes en un autobús viejo más allá de la Cortina de Hierro

El viaje

No había Google Maps en 1968.

No había retrete, solo una pila de papel higiénico y la aceptación de que cualquier llamada de la naturaleza tendría que ser respondida al aire libre.

"Tratamos de hacerlo habitable, porque sabíamos que íbamos a tener que dormir allí. Ya sabes, no hoteles ni nada. Tendríamos que dormir en este autobús durante 10 semanas", agrega.

El camino

No es fácil precisar exactamente cuántos eran en total. Wendy recuerda 13, Ian piensa que 15.

Un par de austriacos se unieron a ellos en Viena y no se fueron durante un mes . Uno, Klem, resultó ser chef y hábil en la "cocina" en la parte trasera del autobús, con su pequeña cocina de gas.

En Turquía y más allá

Una calle se hizo más y más estrecha hasta que no pudieron ir más lejos.

"Los lugareños se pararon frente al autobús tratando de persuadirnos de que no siguiéramos ", recuerda Margaret Hills, amiga de Ian, otra exmiembro del grupo.

Esto no sorprenderá a nadie familiarizado con el P aso de Cakor , una peligrosa carretera de montaña a través de Kosovo, entonces parte de Yugoslavia.

La ruta, no obstante, pronto se deterioró hasta convertirse en una pista de grava con curvas cerradas alrededor de un desfiladero empinado.

"Algunas oraciones fueron pronunciadas incluso por los miembros ateos del grupo", dice Ian. "Si hubiera sabido algo de esto de antemano, no hay forma de que me hubiera atrevido a intentar la E27".

Otras peripecias

Visitaron tantos lugares que Wendy, ahora una viajera experimentada, no puede recordarlos todos .

Reflexionando sobre la clara evidencia de que fueron a un concierto en la famosa catedral de San Esteban de Viena, dice que "no tiene ningún recuerdo".

Su diario dice que fueron, "así que definitivamente he estado allí".

"Recuerdo que me llevaron por una ciudad con un calor sofocante similar y me dejaron en una piscina, que era la más fría que había experimentado. ¿Cómo diablos supo que estaba allí? Entonces no había wi-fi ni Google".