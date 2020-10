¿Por qué nos gusta tanto la comida crujiente? (y cómo el sonido se convirtió en el sabor olvidado)

No es casualidad que muchos alimentos poco saludables y hasta adictivos sean crujientes...

El sonido es el sabor olvidado. No solo comemos con la boca, con la nariz o con los ojos. También lo hacemos con el oído.

Spence, autor de Gastrophysics: the new science of eating ("Gastrofísica: La nueva ciencia de la comida", 2017), dirige el laboratorio Crossmodal Research de la Universidad de Oxford, Reino Unido, integrado por especialistas en psicología, neurociencia y cocina. También colabora con chefs de renombre -como el español Ferrán Adriá o el británico Heston Blumenthal- para crear experiencias culinarias "multisensoriales".