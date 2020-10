Día Internacional de la Niña: el testimonio de Maitreyi Ramakrishnan, protagonista de "Yo nunca", y otras jóvenes sobre el acoso en internet

"Me preparé para el trabajo en sí y para cosas como esta entrevista. La única cosa para la que no podía prepararme por completo era el odio", dice.

"Me aseguro de que todas mis cuentas de redes sociales sean operadas por mí, ya que quiero ser mi voz auténtica", explica. "Pero me he tomado descansos y me he distanciado a veces".