Quién fue Margaret Sanger, la admirada heroína estadounidense cuyo nombre ya no se quiere mencionar

Margaret Sanger luchó por los derechos de las mujeres en EE.UU. Aunque su figura no escapa a controversias.

A principios de octubre de 1916, en un barrio densamente poblado y pobre de Brooklyn, Nueva York, circulaban panfletos en inglés, hebreo e italiano con una leyenda que no escapaba a la controversia.

"¡Madres! ¿Puede permitirse el lujo de tener una familia numerosa? ¿Quieren más hijos? Si no es así, ¿por qué los tienen? No maten, no quiten la vida, sino prevengan. Se puede obtener información segura e inofensiva de enfermeras capacitadas en la calle Amboy 46, en Brooklyn. Díganles a sus amigas y vecinas. Todas las madres son bienvenidas".