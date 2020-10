El simple error matemático que puede llevar a la bancarrota

Sorprendentemente, la educación y la inteligencia no nos protegen frente al sesgo.

Más vulnerables

"Sin embargo, eso no es lo que nos dicen los datos".

También los jueces

El orden de los casos no debería importar, pero los investigadores descubrieron que, debido a la falacia del jugador, existía un 5,5% menos de probabilidades de que un juez concediera el asilo a un solicitante si a los dos anteriores se lo había otorgado .

Conscientemente o no, parecía que llegaban a la conclusión de que era demasiado improbable poder decidir lo mismo tres veces seguidas, por lo que se inclinaban por romper la racha.

También en el béisbol

Incluso cuando no nos damos cuenta de que estamos haciendo juicios probabilísticos inconscientes.

Si los entrevistadores ya han visto a un buen candidato, es posible que no esperen otro individuo excepcional.

Intuición sobre el azar

David Robson es el autor de "The Intelligence Trap: Why Smart People Do Dumb Things" (La trampa de la inteligencia: por qué las personas inteligentes hacen cosas tontas), que examina nuestros errores de pensamiento más comunes y la forma de corregirlos.