8 hábitos de higiene para hombres y mujeres antes y después del sexo

Además de las manos, debes asearte los genitales a diario . Pero aquí no sirve un "lavado rápido", aclara la experta.

"La higiene sexual tiene una importancia primordial, puesto que puede poner freno a las infecciones de transmisión sexual (ITS)", le cuenta a BBC Mundo Vicente Briet, psicólogo clínico y especialista en sexología.

Los hombres...

Tu higiene sexual no solo te afecta a ti, también a tu pareja.

" Es muy sorprendente la cantidad de hombres que no se lavan bajo el prepucio. No solamente suelen experimentar complicaciones derivadas de una mala higiene, sino que además resulta muy desagradable para su pareja sexual ", escribe en la web del NHS Patrick French, médico especialista en salud sexual.

Briet está de acuerdo: "La higiene íntima masculina no siempre recibe la atención que merece".

"Ya sea por falta de información o por desconocimiento, algunos hombres cometen el error de no lavar adecuadamente sus genitales, a pesar de las consecuencias negativas que esto puede acarrear: malos olores, molestias e infecciones", le dice a BBC Mundo.

"Ya no solo porque a través de ella expulsamos orina y semen, cuya acumulación puede producir infecciones, sino porque se trata de piel especialmente sensible al roce".

"Y a todo eso se añade que en ella acumulamos sudor, lo que facilita la proliferación de bacterias y hongos si no se lava diariamente".

Pero si se usa jabón debe ser uno "suave o no perfumado para reducir el riesgo de irritación cutánea".

Briet dice que no basta con limpiar la superficie del pene, sino que hace falta retraer el prepucio para que el agua y el jabón también actúen en la zona del glande.

Las mujeres...

"La vagina está diseñada para mantenerse limpia con la ayuda de secreciones naturales (flujo vaginal). No necesita ni duchas ni toallitas vaginales ", se lee en la web del NHS.

De hecho, muchos sexólogos consideran esos productos no solo innecesarios, sino peligrosos.

En cuanto a la parte interna, la sexóloga desaconseja la s ducha s vaginal es : "Los riesgos son muchos más que los beneficios que ofrece n , por lo que nosotras recomendamos no usarlas".

El cuerpo es sabio: no necesitas limpiar la vagina por dentro.

Hombres y mujeres

"Y orinar antes es de vital importancia, principalmente para tener relaciones satisfactorias y no tener sensaciones incómodas".

Briet añade que esta práctica es "un buen preventivo de algunas infecciones del tracto urinario, pero no de todas".

"De hecho, se ha demostrado que no hacerlo es una de las causas más comunes de las infecciones en las vías urinarias", agrega.

Una investigación que publicó The Journal of Family Practice (2002) dice que las mujeres sanas que orinan en los 15 minutos posteriores a la relación sexual pueden ser ligeramente menos propensas a desarrollar una infección del tracto urinario que aquellas que no lo hacen.