Covid-19 y turismo: qué son los Sellos de Viaje Seguro (y qué países de América Latina los han recibido)

Lecciones aprendidas

"Estos protocolos tienen que ser los mismo en todas partes. Que si yo me quedo en un hotel en Londres, en México o en Miami, la experiencia sea la misma", indica Guevara.

Así, cuenta, el WTTC decidió no esperar a los gobiernos y definir los protocolos desde el sector privado, siguiendo las guías de la Organización Mundial de la Salud (OMS), los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) y las recomendaciones de expertos y universidades.

La idea original era ofrecérselo a los establecimientos del sector privado y no a los destinos, relata Guevara, hasta que fueron contactados desde varios países y destinos pidiendo el sello.

"Decidimos hacer una evaluación de estos países y comparar sus protocolos con los nuestros. A los que se encuentran al nivel del sector privado local y no contradicen nuestros protocolos, les entregamos el sello".

Aunque México es uno de los países de la región con mayor número de casos de coronavirus y Brasil el de mayor contagio en toda América Latina, Guevara afirma que la tasa de infección no condiciona la entrega de sellos .

"Hay muchos casos en lo que los contagios no tienen nada que ver con los viajeros", explica, indicando que la propagación en ciertos países sucede "de comunidad en comunidad, de casa en casa".

"Si un país tiene índices de covid-19 altos, pero tiene los protocolos establecidos, nosotros le podemos dar el sello porque no está relacionado a los casos de infección, expresa.

Países en América Latina con el Sello de Viajes Seguros del WTTC

No es una "certificación"

Sin embargo, no todos en el gremio sienten tanto optimismo por esta estrategia.

El empresario considera que todavía no se puede saber si los viajes internacionales deben ser promovidos o no como seguros .

"Pienso que tiene más sentido concentrarse en viajes regionales, destinos que se pueden alcanzar por automóvil, por ejemplo, donde no tienes que subirte a un vuelo de seis horas y cruzar fronteras internacionales. Ese sería un primer paso", le dice a BBC News Mundo.

"Se puede tratar de mantener prácticas de sanidad, pero no se puede decir que un hotel, una aerolínea o un restaurante es seguro con un sello".

Por su parte, Guevara aclara que el sello del WTTC "no es una certificación". La certificación la hace cada país localmente con sus autoridades de sanidad .

Juergen Steimnetz considera que los protocolos son "excelentes" pero no necesariamente se puede garantizar su seguimiento.

Control y auditoría

Steinmetz aclara que no tiene ninguna objeción sobre las guías y los protocolos.

También indica que la cuestión del seguimiento también es problemático, pues el control no se lleva a cabo in situ sino con una autoevaluación del mismo destino.

Cuenta que forma parte de una organización que solicitó el sello del WTTC, que lo recibió, pero no hubo seguimiento.

"El consumidor debe saber que estos sellos están basados en autoevaluación. A no ser que reciban un certificado de las agencias del propio gobierno, como aquí en Hawái, donde hay un personal cuya única tarea es visitar los lugares para controlar que se están cumpliendo los estándares ordenados. Lo otro no es garantía", indica Steinmetz.

"Lo peor que un establecimiento puede hacer es no seguir los protocolos", indica Gloria Guevara.

Gloria Guevara insiste en que su organización puede enterarse si un país o destino modifica sus protocolos porque tienen miembros en todo el mundo. La otra fuente de vigilancia es la del propio viajero, dice, que pueden comentar en redes sociales y plataformas de turismo como Tripadvisor si los protocolos fueron adecuados o no. "Lo peor que los destinos pueden hacer es no seguir los protocolos porque las malas reseñas impactan su reputación e imagen".

Aunque no le han retirado el sello a nadie todavía, Guevara cuenta que sí se lo han negado a solicitantes que decidieron a último momento a modificar los protocolos e implementar la cuarentena, como un país en Latinoamérica que no quiso identificar para no perjudicar su imagen.