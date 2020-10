Agujeros negros: cómo el destello de intuición de un científico demostró su existencia

¿Se pueden ver?

Pero dentro de tales singularidades, ya no serían aplicables las leyes conocidas de la física, incluida la propia teoría de la relatividad de Einstein que la predijo.

E incluso si existieran singularidades, no habría forma de observarlas.

Llega la radioastronomía

La solución del equipo ruso

En 1963, un equipo de teóricos rusos dirigido por Isaac Khalatnikov publicó un aclamado artículo que confirmaba lo que la mayoría de los científicos todavía creían: las singularidades no eran parte de nuestro universo físico.

"Me pareció que el problema necesitaba ser visto de una manera más general de lo que estaban haciendo. Tenían un enfoque algo limitado".

Pero aunque rechazaba los argumentos, todavía no había desarrollar una solución general para el problema de la singularidad.

Aunque Robinson también estaba investigando el problema de la singularidad , la pareja no lo discutió durante su conversación ese día de otoño de 1964 en Londres.

No existía tal punto.

La revelación

En ese momento, Penrose supo que una singularidad no requería circunstancias especiales.

En nuestro universo, las singularidades no eran imposibles, eran inevitables.

No podía entender por qué.

La respuesta no fue exactamente la que esperaba.

"No fue muy amigable. Los rusos estaban bastante molestos y la gente se mostraba reacia a admitir que ellos se habían equivocado", dice Penrose.

Pero no mucho después, se supo que la publicación de los rusos tenía errores en sus cálculos: las matemáticas tenían fallas fatales y su tesis ya no era sostenible.

"Me siento raro. He estado tratando de adaptarme. Es muy halagador y un gran honor y lo aprecio mucho", me dice unas horas después de recibir la noticia.