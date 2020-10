¿Elegimos lo que nos gusta o nos gusta porque fue lo que elegimos?

En realidad lo que sucede es que te termina gustando después de haberlo elegido. Y lo que no elegiste, automáticamente no te gusta.

"Como adultos, elegimos una cosa sobre otra y luego la justificamos diciéndonos a nosotros mismos que debe gustarnos la cosa que elegimos, y que la otra cosa no es tan buena", dice Alex Silver, una de las autoras del estudio "Cuando no elegir conduce a que no guste: preferencia inducida por la elección en la infancia", publicado en la revista Psychological Science.