Cáncer de mama: Mary-Claire King, la científica que ayudó a descubrir el "gen" de la enfermedad (y el emotivo vínculo que la une a Argentina y Chile)

Y no es el único que destaca su dimensión humana a la par de los extraordinarios aportes a la ciencia y la medicina de esta mujer que ha dedicado su vida a la genética humana.

"Es una mujer muy sencilla, no da la sensación de ser la sabia de la historia. Es la mujer que nos ayudó a resolver un problema muy complejo", cuenta también Estela de Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo.

Genética y números

"Pocos científicos han hecho una contribución más masiva a la genética que Mary-Claire King", escribió Ushma S. Neill en un artículo de The Journal of Clinical Investiga tio n publicado en 2019.

Y no se refiere únicamente al cáncer de seno, sino a otros como el de ovario y el de páncreas, cuya detección temprana sigue siendo un desafío clínico.

Su hipótesis

"Cuando son positivos —lo que indica la presencia del gen mutante—, crean grandes dilemas que diferentes mujeres enfrentan de diversas maneras". Pero, hay una sensación de "empoderamiento" que les permite tomar decisiones basadas en "información sólida" y no en el miedo .

Un nuevo campo

Si uno de estos genes ha sufrido mutaciones, "el producto proteico resultante no puede funcionar correctamente, lo que lleva a una acumulación de defectos genéticos , algunos de los cuales pueden causar cáncer".

Ciencia y derechos humanos

"Perdón que está sonando el otro teléfono. No me corte", me dice Estela de Carlotto desde la ciudad de La Plata.