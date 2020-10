Por qué Einstein no ganó el Nobel con la teoría de la relatividad y otras sorprendentes revelaciones del secreto mundo de estos prestigiosos premios

Mucho sobre el non plus ultra de los premios sigue siendo un enigma.

"Finalmente, después de 15 minutos, revisé mi correo electrónico y decía, 'Por favor llámenos, estamos tratando de comunicarnos con usted' y el email venía de la Real Academia Sueca de Ciencias. Así que llamé y me enteré de que sí, me había ganado el premio Nobel ".

Pero más allá del glamur y la ostentación de la ceremonia de premiación, ¿cómo se otorga el premio? ¿Quién decide quién es digno y quién no? ¿Es justo y transparente? ¿Tiene sentido? Y, al fin y al cabo, ¿qué ha hecho el Premio Nobel por el mundo?

El premio

Las intenciones de Nobel eran nobles pero las de quienes escogen a los galardonados no siempre los son.

Opiniones aparte, el Premio Nobel es realmente importante. En la mente de muchos, es el non plus ultra de los premios; no puede haber mayor elogio.