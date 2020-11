"Un cambio de verdad": lo que aprendí cuando lo dejé todo para convertirme en pastor de ovejas en la Siberia de España

Sé que es un planteamiento ambicioso, pero es que la intelectualidad y la queja sostenida no nos está llevando a ninguna parte.

Pero no toda la acción del hombre es mala. La dehesa española es un espacio artificial, intervenido por las personas, que sin embargo es un territorio diverso y fértil.

Lo que está deseando mucha gente que vive en ese espacio es marcharse de allí, no quedarse para construir y demostrar que se puede trabajar en ese lugar y llevar una vida plena y feliz.

Tú no puedes vivir en un sitio y pensar en estar en otro, porque tu vida se convierte en un sinvivir y un desasosiego constante.

Yo creo que, en este caso, las pantallas están creando realidades virtuales que hacen más emocionante cualquier lugar que no sea el que estamos viviendo nosotros.

En las ciudades estamos tan encajonados físicamente que no podemos admirar y entender la magnitud de la conexión total del ser humano con el resto de seres vivos.

Llega un momento en que el frío deja de copar el pensamiento porque estás pendiente del rebaño, que las ovejas no se te pierdan, coman bien y ayudarlas cuando enferman.

Allí hice amigos que me sacaban por las tardes a recoger espárragos. Al terminar la jornada ellos salían con mazos enormes y yo con tres esparraguitos. Era incapaz de distinguir al espárrago entre toda la maleza.

¿Y no se pasa miedo cuando estás tan solo y aislado en medio de la noche?

El miedo se pasa al principio, cuando uno no sabe a lo que se enfrenta. Uno pasa miedo a estar tan solo y aislado, pero como únicamente te tienes a ti, debes espabilar.

Siria, la perra mastina que me acompañaba, tenía una rutina de ladrar durante un tiempo cada noche.

Al principio pensaba que algo iba mal y me asustaba. Luego comprendí que ladraba para marcar territorio y que cualquiera que estuviese cerca supiera que ahí estábamos nosotros.

Al comienzo me asustaba que ladrara, luego me preocupaba cuando no la escuchaba.