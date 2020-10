Elecciones en EE.UU.: los granjeros de Wisconsin que cambiaron el muro de Trump por un "puente" con México

Al fondo, la respuesta a mis dudas, en la verja de una de las primeras viviendas que me encuentro en el camino: "Vota el 3 de noviembre. Wisconsinitas por Biden".

Además del voto a Biden, la familia Rosenow colgó frases de Alexander Hamilton ("Quienes no defienden nada, acaban creyéndose cualquier cosa") o James Baldwin ("La ignorancia, aliada con el poder, es el mayor enemigo de la justicia").

Un sector falto de mano de obra

"Está aquí desde las 4:00 am dando de comer a las vacas ", explica el granjero a media mañana. Más de cuatro horas después, Roberto seguirá allí.

La situación actual es radicalmente distinta a la que vivieron en los años 90 , cuando nadie parecía querer trabajar aquí y los empleados que encontraban no eran del todo fiables, por lo que Rosenow desayunaba en su cocina con la mirada puesta en el granero, por si alguien volvía a fallar y tenía que ir a suplirle.

"Era 1998, ya no podíamos encontrar gente localmente, así que decidimos emplear a inmigrantes a regañadientes", recuerda el septuagenario, que suele levantarse a las 3:30 am para estar a las 4:00 listo para trabajar, con su característico peto de rayas.

Fue el inicio de un flujo de inmigrantes, muchos de ellos indocumentados —si no la mayoría—, que ya no cesaría y que acabaría salvando su granja y la de muchos otros, en un momento de grave escasez de mano de obra y ante un mercado complicado en plena globalización.

"Me di cuenta pronto que no saber español y nada de la cultura era un aspecto realmente negativo para mí. Si iba a ser un buen empleador, necesitaba saber todo eso", dice Rosenow, recordando algunos momentos que le frustraron y que hoy considera graciosos.

Acudieron entonces a la profesora de español de secundaria de la zona, Shaun Duvall, pero ella enseguida vio que con clases no bastaría y propuso un "viaje de inmersión" a México.

Rosenow reconoce que antes de ir le parecía absurdo ("¿por qué hacer tantos kilómetros con las tecnologías que tenemos hoy en día?"), pero casi dos décadas después, no duda: "Fue una experiencia reveladora" .

"Un veterano periodista en México me contó que nunca había visto algo igual", subraya Rosenow sobre esa visita espontánea, que sus empleados latinos no pueden arriesgarse a hacer. Su situación irregular lo convierte en un peligro: si consiguen salir, quizá nunca puedan volver a entrar.

"Le dije a [la profesora] Duvall que no podíamos dejar que esto muriera, así que condujimos a todas partes, dimos charlas y recaudamos dinero para ayudar a respaldar la idea y a la gente a ir. Unas 150-200 personas, la mayoría granjeros, han ido [a México]; yo unas 9 o 10".

Puentes en la era Trump

"Yo he estado ya cuatro veces en México. Y en todas las ocasiones fue conmovedor , sobre todo ver las reacciones de los padres. Dicen: 'No sabía que mi hijo tenía un jefe que se preocupara tanto para recorrer todo este camino hasta aquí'".

Los viajes que realizan han cambiado mucho desde que empezaron en 2001: ahora el objetivo no son las clases de español, sino la visita a las familias.

Los granjeros están muy agradecidos porque antes no tenían mano de obra fiable"

"Es especialmente desgarrador escuchar a las madres hablar de cuánto echan de menos a sus hijas o hijos. Una de ellas me dijo que llevaba 15 años sin ver a su hijo. Puedes sentir su corazón quebrándose y esa parte se te queda grabada", comenta la directora, que hace de intérprete en diferentes granjas.

El presidente, además, firmó una polémica orden ejecutiva ampliando la autoridad del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para detener inmigrantes "no autorizados" dentro del país, incluido aquellos sin antecedentes penales, lo que llevó a algunas de las mayores redadas en centros de trabajo en una década y a un aumento del 30% en detenciones en el año fiscal 2017.

No obstante, el número de arrestos en el país y deportaciones se sigue situando por debajo del registrado durante el mandato de Barack Obama, precisa el centro.

Nerviosismo

La pequeña comunidad de Waumandee votó por Trump en 2016, por 188 votos vs 87 de Hillary Clinton, y en esta campaña ya hay diversos vecinos con carteles a favor del presidente a las puertas de sus casas o negocios.

El desgarro social que se siente en otras partes de Wisconsin y del país en medio de la alta crispación política no parece ser un problema mayor en este enclave, donde el vecino es también el comisario de policía y un amigo de la infancia.

"Claro que conozco la granja de John, te indico con gusto", me decía una afable señora a primera hora de la mañana en la única tienda que se encontraba abierta en la zona, a varios kilómetros de distancia del que era mi destino.

En la comunidad, dice Rosenow, hay diferencias políticas marcadas pero no se han retirado la palabra.

"Sé que los seguidores de Trump son en realidad buenas personas y me llevo bien con ellos", comenta por su parte Rosenow, "Si nuestras vacas se escapan en medio de la noche, serán los primeros en ayudarnos. Mi esposa, por otra parte, lleva ese tema peor…"

Cuando se confirmó la victoria de Trump, no obstante, se vivió cierto nerviosismo en esta región del centro-oeste de Wisconsin.

" Ellos son los que más necesitan trabajadores . Y si viene Trump y los lleva… habrá problemas", señala Tecpile, mientras va fijando una nueva verja para que las vacas no escapen del recinto y un socio de Rosenow, otro granjero estadounidense, le trae agua para combatir el calor, que empieza a ser sofocante.

" Pienso que solo podemos vivir así. No podemos estar todo el tiempo juntos (…) Cuando tienes familia, tienes más responsabilidad. Allí no hay dinero", dice de su hogar en Veracruz.

Uno de sus compañeros, Moisés, de 27 años, cuenta que se irá pronto tras varios años trabajando en esta granja, quizá para no volver nunca más. "Yo me voy antes de que llegue el frío (…) Es muy duro", subraya en una entrevista de pocas palabras, en la que no deja de recolocarse la gorra y mover los brazos, notablemente nervioso.