Ciberdelito: los misteriosos hackers "Robin Hood" que roban para dar a la caridad

Cómo funciona el ataque informático

The Water Project , que trabaja para mejorar el acceso al agua potable en África subsahariana, no ha respondido a solicitudes de comentarios.

¿Ladrones con culpa?

Los ciberdelincuentes utilizaron un servicio con sede en EE.UU. llamado The Giving Block, que lo utilizan 67 organizaciones sin fines de lucro en diferentes de todo el mundo, incluidas Save The Children, Rainforest Foundation y She's The First.