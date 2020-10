El hombre que "ha tenido más impacto en la atmósfera que cualquier otro organismo en la historia de la Tierra"

¿Qué fue lo que hizo?

De los " cuatro principales logros en los que Midgley tuvo una parte dominante ", enaltecidos en su obituario en el Journal of the American Chemical Society (JACS), dos serían prohibidos en todo el mundo después de causar estragos tanto en la salud pública como en el medio ambiente.

Ethyl

Freón

Tanto que, como relató Kettering, cuando Migley presentó públicamente la investigación por primera vez, " demostró sus propiedades no tóxicas y no inflamables en un sólo aliento ".

El mundo reaccionó

¿La ley de las consecuencias imprevistas?

No obstante, tanto las directivas de esas firmas como el mismo Midgley insistían en que no había riesgo.

"No me estoy arriesgando a que me ocurra nada malo", declaró el inventor del aditivo mientras aspiraba los vapores y se lavaba las manos con el producto. "No me estaría arriesgando aunque lo hiciera a diario", aseguró.