AOC en Among Us: el popular videojuego en línea con el que Alexandria Ocasio-Cortez reunió a 400.000 usuarios para verla jugar

Among Us alcanzó un éxito masivo en 2020.

Among Us (en español significa entre nosotros) es jugado por decenas de millones de personas y consiste en descubrir quiénes son los impostores entre la tripulación de una nave especial.

La invitación

"¿Alguien quiere jugar Among Us conmigo?", escribió la congresista de 30 años y conocida como AOC por sus iniciales.

Ocasio-Cortez, que en 2018 llegó a ser la mujer electa para el Congreso de Estados Unidos más joven de la historia, reconoció que no conocía el juego, pero que "parece muy divertido ".

Desde luego que la coyuntura que atraviesa Estados Unidos de cara a las elecciones del 3 de noviembre no quedó al margen y AOC aprovechó para promover el voto ante los cientos de miles que la veían jugar Among Us.