¿Se puede tener dislexia en un idioma y no en otro?

Lenguaje escrito

"Siembre fui un buen estudiante, excepto por el inglés", le dice Alex al periodista Toby Withers en el documental de radio Dyslexia: Language and C hildhood ("Dislexia: idioma y niñez") de la BBC.

Pero el problema no era que Alex no tuviera voluntad o no fuera capaz. ¿Por qué tenía problemas con el inglés y no con el japonés?