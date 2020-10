La historia detrás de la foto más famosa de la lucha para erradicar la polio en América Latina

"Teníamos la convicción"

"Siento dolor"

"Desde hace unos años me duele el pie cuando camino. Me canso, no puedo caminar correctamente ni correr, y eso me incomoda".