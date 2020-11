Mascarillas contra el coronavirus | No se trata de que "los asiáticos son más obedientes", sino del efecto individual en la sociedad: Winnie Yip, profesora de Harvard

"Me sorprende que haya estadounidenses y otras personas que le tengan tanta resistencia a las mascarillas", le dice a BBC Mundo la doctora Winnie Yip.

Pero insiste en la importancia de usarlas en lugares concurridos, no sólo para no contagiarse del nuevo coronavirus, sino para que, en caso de ser una persona asintomática , se evite infectar a los demás.

"No se lo quisiera pasar a un amigo, a nadie. Tengo colegas que son mucho más mayores que yo. ¿Cómo me sentiría sabiendo que se lo transmití a alguien más?".

Le sorprende que pese a que expertos, entre ellos científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, han presentado evidencia sobre el efecto de usar tapabocas contra el SARS Cov-2, haya gente en ese país que "todavía no lo quiera creer".

Una visión estereotipada

"Le conté que quería hacer planes para ir a casa y me dijo algo que me hizo reflexionar: 'No planifiques demasiado porque la mayoría de personas en Hong Kong hemos anticipado que los próximos seis a nueve meses serán: guantes, mascarillas, desinfectante de manos, y cuando viajemos, hacer cuarentena. Hay que aceptarlo y continuar viviendo'.