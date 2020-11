La familia que vendió todas sus cosas para vivir en una camioneta

La familia no está sola.

"Esto no se parece a acampar. Es efectivamente un apartamento sobre ruedas. Realmente sientes que es una forma lujosa de viajar".

"Hazlo tú mismo"

Durante algunos años había querido hacerlo, pero no podía permitírselo.

"Lo único positivo del covid para mí es que he logrado ahorrar más dinero ", dice.

Su compra más cara fue la cama , que tuvo que ser hecha a medida, y pagó unos US$750 porque dice que no tenía "las habilidades, ni las herramientas ni el tiempo" para hacerlo ella sola.

Chloe dice que la conversión le "demostró que puedo hacer cualquier cosa si me lo propongo".

"Algunas personas me preguntaron si era una buena idea y ahora puedo confirmar que fue la mejor idea que he tenido", dice.

Libertad total

"Me encantaba mi vida en Reino Unido, nunca sentí que huyera de nada. No es como si estuviéramos desesperados por dejar atrás una vida que no nos gustaba", dice.