"Quiero cambiar la ficción que nos hemos creído de que el español malo conquistó al inca bueno"

Durante once años, Dumett se sumergió tanto en crónicas coloniales como en investigaciones contemporáneas para escribir una ficción que pretende ser más real que las más arraigadas creencias populares sobre la conquista.

"Los peruanos no tienen miedo de que los saquen de la versión idílica de sus propios ancestros", afirma.

La novela narra un evento que no tiene, y acaso nunca tendrá, una explicación definitiva.

Si el Inca Atahualpa tenía bajo su mando a decenas de miles de soldados curtidos en sus sangrientas guerras de expansión, y dominaba un territorio tan largo como la distancia entre España y Rusia, ¿por qué no fue liberado del cautiverio impuesto por unas pocas decenas de conquistadores?

Es completamente posible tener una visión idealizada de los incas y no tener la más mínima idea de quienes eran.

Recuerdo ahora los principios morales incas que todavía repetimos en los países andinos: Ama Quella, Ama Sua y Ama LLula (No seas flojo, No seas ladrón y No seas mentiroso)