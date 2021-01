Por qué Filipinas no es un país hispanoparlante si fue una colonia de España durante 300 años (y qué huellas quedan de la lengua de Cervantes)

Filipinas no es un país hispanoparlante, sin embargo...

- Hello! ¿Kumust á ?

Mabuti significa 'bien', y si lees en voz alta kumust á probablemente no necesitarás que te la traduzca.

El convento

Los tres siglos no empezaron precisamente con Magallanes: aunque el explorador portugués llegó con la bandera española y fue acogido por los nativos, poco después murió tratando de invadir una de las islas del archipiélago.

No fue sino hasta 1565 que España logró reclamar a Filipinas como su colonia. Y, debido a su lejanía con Madrid, asignó su gobierno al Virreinato de Nueva España, cuya capital era la Ciudad de México , establecida sobre la antigua México-Tenochtitlan.

Las centurias siguientes dejaron una huella indeleble en las islas: la fe . Filipinas no sólo es una de las únicas dos naciones predominantemente católicas en Asia (la otra es Timor Oriental), sino también el tercer país del mundo con más católicos, después de Brasil y México.

Pero la religión no es lo único que se filtró en la cultura de las islas entre 1565 y 1898.

Lo que sorprende es que no sea un país hispanoparlante.

¿Qué pasó?

Y "los misioneros -que en muchos casos eran el único contacto que los nativos tenían con España- se dieron cuenta de que no era esa la lengua que les ayudaría a propagar el evangelio en el archipiélago", añadió Sales.

Lenguas generales

Siglos más tarde…

El español entonces fue durante siglos "una lengua confinada a una élite social: si en una aldea no había un sacerdote, probablemente nadie jamás habría tenido contacto con el español".

"En el siglo XIX, era el idioma de la administración y el que arraigaba los estratos más altos de la población filipina, pero no era hablado mayoritariamente por toda la población", aclara Galván.

No obstante, ese fue el lenguaje de rebelión, y después de librar las guerras de Independencia, los líderes de las nuevas naciones americanas se encargaron de que la lengua del poder colonial inmediatamente anterior -el castellano- se convirtiera en el idioma dominante.

Llegaron para quedarse

No sólo la sublevación de los insurrectos que protagonizaron la Revolución Filipina (1896-1898) fue avivada por los eventos en la isla caribeña, sino que pocos meses después de que Manila lograra un acuerdo de paz con Madrid, entró en escena Estados Unidos, pues se había involucrado en la guerra de Independencia cubana, lo que provocó el estallido de la Guerra hispano-estadounidense .

"Eso da una falsa imagen de que todo el mundo hablaba español y que ese idioma se perdió... no es así -insiste-. S í, se ha perdido pero en realidad nunca lo habló toda la población ".

Víctima de masacre

¡Finalmente!

"De igual manera, cuando mi abuela va al mercado y empieza a regatear, lo hace en español ... '25 pesos, 50 pesos'... es algo que no podríamos hacer en inglés, y hasta nos sería más incómodo en filipino".

¿Por qué tantas?

" Hay muchos conceptos que no existían en las lenguas filipinas, como ocurre hoy mismo con el castellano , que está impregnado de palabras inglesas -todo el lenguaje informático, por ejemplo, si no existe una palabra en español, se toma una del inglés", explica Galván.

"Hay que tener en cuenta que cuando llegaron los españoles, en Filipinas no había civilizaciones tan avanzadas como en América -nada parecido a los incas, los mayas, etc.- por lo que había mucho sin reflejo en el lenguaje porque no existía".