Coronavirus: cómo identificar la fatiga por pandemia y tratar de combatirla

¿Cuán malo es realmente?

Los ciudadanos miran tendencias como estas y se dejan llevar por la creencia de que no están tan expuestos a la covid-19 o que la gravedad de la enfermedad no es tan mala. Después de todo, uno podría razonar, han pasado ocho meses y no me he enfermado.