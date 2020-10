Lily Allen: “Masturbarse cuando se está en una relación no tiene nada de malo”

"Si tienes hambre, no esperes hasta que tu pareja llegue a casa para comer una tostada".

Quien dice esto es Lily Allen, pero no está hablando de tener hambre o de pan tostado.

La cantante británica nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa, pero admite que no hay muchas otras mujeres de alto perfil hablando sobre la masturbación.

"Entonces, ¿por qué no hablar de ello con orgullo y sin culpa ?".

Decir que las mujeres no deberían avergonzarse de hablar sobre sexo no es, por supuesto, nada nuevo. Pero eso no significa que las cosas cambien, especialmente cuando se trata de relaciones.