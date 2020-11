20 años de la Estación Espacial Internacional: 6 logros del proyecto (y por qué hay quienes cuestionan su valor)

1. Reunir a la comunidad internacional

Pero la EEI no solo ha funcionado como un elemento unificador de países, sino que también ha alcanzado importantes logros científicos.

2. Conocimiento del cuerpo humano en la microgravedad

Los estudios en los astronautas a bordo de la EEI han ayudado a entender la pérdida ósea y muscular , pero no solo a causa de la microgravedad del espacio, sino también en la Tierra, por razones como "la edad, estilo de vida, y algunas enfermedades", dice la NASA.

3. Estudio de otras enfermedades

En cambio, en la EEI, "al no haber gravedad, el ambiente es muy estable", dice Fontanot.

4. Observación de la Tierra

La EEI "rastrea todos los continentes, en una órbita ideal para estudiar nuestro planeta, la agricultura, el clima, disturbios meteorológicos como los huracanes y las inundaciones que producen, los cambios geográficos, la vida marina y terrestre, etc.", cuenta Fontanot.

5. Reciclaje del agua

En la EEI no se desperdicia prácticamente nada.

Este sistema de reciclaje de agua se aplica también en la Tierra y ha permitido llevar agua a países como Irak y muchos otros lugares en los que no hay agua limpia para tomar, asegura Fontanot.

6. Impulsar la economía de la "órbita baja" de la Tierra

La EEI también ha propiciado avances comerciales en el sector espacial.Es así que las agencias espaciales gubernamentales ya no son las únicas que envían provisiones, equipos científicos o astronautas a la EEI.

"No creo que [la EEI] haya ofrecido un buen valor por la suma de 12 cifras que cuesta en total", dijo Sir Martin Rees, astrónomo real de Reino Unido y profesor emérito de Astronomía de la Universidad de Cambridge, a BBC Mundo.

"Los rendimientos científicos han sido escasos. Hemos aprendido un poco sobre cómo reacciona el cuerpo al pasar largos períodos en el espacio, y hemos desarrollado algunos cristales [de proteínas] en gravedad cero, pero eso no es de ninguna manera proporcional a las decenas de miles de millones de dólares que se han gastado en la EEI", dijo también Rees al diario británico The Guardian en octubre.

"El caso práctico se debilita con cada avance en la robótica y la miniaturización (...). No obstante, hay planes, de Estados Unidos, Rusia y China, de regresar a la Luna, construir una "base" allí , pero ¿habrá suficiente motivación y voluntad política [de llevar humanos], dado lo que pueden hacer los robots?".

El físico y premio Nobel Steve Weinberg, de la Universidad de Texas en Austin, dijo también a The Guardian que la EEI "hubiera podido ponerse en órbita por un monto mucho más bajo con una misión no tripulada", ya que los astronautas "no habían jugado ningún rol" en algunos avances científicos.